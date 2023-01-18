Комиссия правительства не поддержала законопроект о выходном дне 31 декабря

Инициатива была внесена на рассмотрение в Госдуму фракцией ЛДПР 8 декабря 2020 г. По мнению авторов инициативы, если 31 декабря выпадает на рабочий день, то трудовые функции выполняются не в полном объеме, так как многие работники в этот день берут отгулы и оформляют отпуска, чтобы подготовиться к Новому году.