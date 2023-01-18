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Комиссия правительства не поддержала законопроект о выходном дне 31 декабря

Ведомости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала законопроект об обязательном переносе одного из выходных дней на 31 декабря, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

Как объяснили в пресс-службе, сейчас в Трудовом кодексе есть норма, на законодательном уровне разрешающая переносить выходные на другие дни, поэтому смысла делать новый закон нет. Таким образом, в 2022 г. 31 декабря был выходным днем и в 2023 г. он также будет выходным.

В комиссии напомнили, что ранее подобное решение принималось постановлением правительства «О переносе выходных дней в 2018 году», когда выходной день был перенесен с субботы, 29 декабря 2018 г. на понедельник, 31 декабря того же года.

Инициатива была внесена на рассмотрение в Госдуму фракцией ЛДПР 8 декабря 2020 г. По мнению авторов инициативы, если 31 декабря выпадает на рабочий день, то трудовые функции выполняются не в полном объеме, так как многие работники в этот день берут отгулы и оформляют отпуска, чтобы подготовиться к Новому году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных