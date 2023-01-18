Комиссия правительства не поддержала законопроект о выходном дне 31 декабря
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала законопроект об обязательном переносе одного из выходных дней на 31 декабря, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.
Как объяснили в пресс-службе, сейчас в Трудовом кодексе есть норма, на законодательном уровне разрешающая переносить выходные на другие дни, поэтому смысла делать новый закон нет. Таким образом, в 2022 г. 31 декабря был выходным днем и в 2023 г. он также будет выходным.
В комиссии напомнили, что ранее подобное решение принималось постановлением правительства «О переносе выходных дней в 2018 году», когда выходной день был перенесен с субботы, 29 декабря 2018 г. на понедельник, 31 декабря того же года.
Инициатива была внесена на рассмотрение в Госдуму фракцией ЛДПР 8 декабря 2020 г. По мнению авторов инициативы, если 31 декабря выпадает на рабочий день, то трудовые функции выполняются не в полном объеме, так как многие работники в этот день берут отгулы и оформляют отпуска, чтобы подготовиться к Новому году.