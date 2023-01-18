В СПЧ допустили возможность отключения YouTube в России
Отключение видеохостинга YouTube на территории России возможно, потому что подобные ресурсы распространяют враждебную информацию, заявил член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Кирилл Кабанов.
«Все санкции в отношении них [ресурсов], тем более сегодня, не действуют, так как официальных представительств нет, они не работают официально в России. Я думаю, что он [YouTube] уже приторможен, и такой вариант [отключения на территории РФ] возможен, он больше чем реален», – сказал Кабанов (цитата по «РИА Новости»).
Зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов ранее заявил, что в Госдуме пока не обсуждается вопрос о блокировке YouTube. Он считает, что российские власти должны воздействовать на «отдельную продукцию» в YouTube, которая является вредоносной, но добиваться этого нужно не путем блокировок [всего портала].
Условия блокировки видеохостинга в России назвал 18 января глава «Газпром-медиа» и экс-руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. Этот вопрос «стоит рассмотреть», если платформа «продолжит заниматься систематическим и осознанным нарушением российского законодательства», сказал он РБК.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 18 января также в очередной раз высказался о судьбе американского видеохостинга. Он заявил, что YouTube в ближайшее время будет заблокирован, а те, кто продолжат им пользоваться после этого, – будут «выявлены и понесут заслуженное наказание».