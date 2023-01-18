В СПЧ допустили возможность отключения YouTube в России

«Все санкции в отношении них [ресурсов], тем более сегодня, не действуют, так как официальных представительств нет, они не работают официально в России. Я думаю, что он [YouTube] уже приторможен, и такой вариант [отключения на территории РФ] возможен, он больше чем реален», – сказал Кабанов (цитата по «РИА Новости»).