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Общество

В СПЧ допустили возможность отключения YouTube в России

Ведомости

Отключение видеохостинга YouTube на территории России возможно, потому что подобные ресурсы распространяют враждебную информацию, заявил член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Кирилл Кабанов.

«Все санкции в отношении них [ресурсов], тем более сегодня, не действуют, так как официальных представительств нет, они не работают официально в России. Я думаю, что он [YouTube] уже приторможен, и такой вариант [отключения на территории РФ] возможен, он больше чем реален», – сказал Кабанов (цитата по «РИА Новости»).

Зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов ранее заявил, что в Госдуме пока не обсуждается вопрос о блокировке YouTube. Он считает, что российские власти должны воздействовать на «отдельную продукцию» в YouTube, которая является вредоносной, но добиваться этого нужно не путем блокировок [всего портала].

Условия блокировки видеохостинга в России назвал 18 января глава «Газпром-медиа» и экс-руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. Этот вопрос «стоит рассмотреть», если платформа «продолжит заниматься систематическим и осознанным нарушением российского законодательства», сказал он РБК.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 18 января также в очередной раз высказался о судьбе американского видеохостинга. Он заявил, что YouTube в ближайшее время будет заблокирован, а те, кто продолжат им пользоваться после этого, – будут «выявлены и понесут заслуженное наказание».

Ранее по теме: В Госдуме предостерегли от попыток блокировать YouTube

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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