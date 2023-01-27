Минобрнауки объявило о начале конкурса по программе «Приоритет-2030» на Дальнем Востоке
Минобрнауки объявило о начале конкурсного отбора университетов для участия в дальневосточном треке программы «Приоритет-2030», передает пресс-служба министерства.
«Дальневосточный трек «Приоритет-2030» – это именно та программа, которая позволит университетам обеспечить необходимые условия для амбициозных студентов, в том числе молодых исследователей», — отметил глава министерства Валерий Фальков, подчеркнув, что все больше молодых людей находят «применение своим талантам» в региональных университетах.
Подать заявку на конкурсный отбор могут все вузы Дальневосточного федерального округа (ДФО), в прошлом году первыми участниками программы стали восемь университетов, включая МГУ имени адмирала Г.И. Невельского и Арктический государственный институт культуры и искусств.
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, в свою очередь, подчеркнул, что перед университетами региона стоит задача не только подготовить высококвалифицированные кадры, востребованные на рынке, но и удержать их в регионе. «Программа «Приоритет-2030» поможет создать на Дальнем Востоке конкурентоспособную образовательную среду и привлечь в регион талантливую молодежь», – добавил он.
Программа «Приоритет-2030» стартовала в мае 2021 г., в ее рамках вузы получают финансирование на развитие. Предполагается, что в рамках программы к концу десятилетия в России будут сформированы более 100 прогрессивных современных университетов — центров научно-технологического и социально-экономического развития страны.