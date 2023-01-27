Газета
Общество

Минобрнауки объявило о начале конкурса по программе «Приоритет-2030» на Дальнем Востоке

Ведомости

Минобрнауки объявило о начале конкурсного отбора университетов для участия в дальневосточном треке программы «Приоритет-2030», передает пресс-служба министерства.

«Дальневосточный трек «Приоритет-2030» – это именно та программа, которая позволит университетам обеспечить необходимые условия для амбициозных студентов, в том числе молодых исследователей», — отметил глава министерства Валерий Фальков, подчеркнув, что все больше молодых людей находят «применение своим талантам» в региональных университетах.

Подать заявку на конкурсный отбор могут все вузы Дальневосточного федерального округа (ДФО), в прошлом году первыми участниками программы стали восемь университетов, включая МГУ имени адмирала Г.И. Невельского и Арктический государственный институт культуры и искусств.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, в свою очередь, подчеркнул, что перед университетами региона стоит задача не только подготовить высококвалифицированные кадры, востребованные на рынке, но и удержать их в регионе. «Программа «Приоритет-2030» поможет создать на Дальнем Востоке конкурентоспособную образовательную среду и привлечь в регион талантливую молодежь», – добавил он.

Программа «Приоритет-2030» стартовала в мае 2021 г., в ее рамках вузы получают финансирование на развитие. Предполагается, что в рамках программы к концу десятилетия в России будут сформированы более 100 прогрессивных современных университетов — центров научно-технологического и социально-экономического развития страны.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных