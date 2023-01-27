Минобрнауки объявило о начале конкурса по программе «Приоритет-2030» на Дальнем Востоке

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, в свою очередь, подчеркнул, что перед университетами региона стоит задача не только подготовить высококвалифицированные кадры, востребованные на рынке, но и удержать их в регионе. «Программа «Приоритет-2030» поможет создать на Дальнем Востоке конкурентоспособную образовательную среду и привлечь в регион талантливую молодежь», – добавил он.