Финляндия приостановила выдачу россиянам решений по предоставлению убежища
Миграционная служба Финляндии временно приостановила выдачу решений на уже поданные запросы граждан России на убежище, передает газета Helsingin sanomat.
«Говоря о любой стране и начале войны, будь то Россия, Афганистан или Ирак, важно иметь как можно больше актуальной информации о стране для обоснования решения. Необходимо выяснить, кого это коснется, что значит идти на фронт и каковы последствия отказа от службы в армии. Приведет ли это к наказанию, тюремному заключению или чему-то еще», – отметила региональный менеджер отдела по вопросам убежища службы Юха Симиля.
Отказ от прохождения военной службы не будет расцениваться как достаточное основание для запроса убежища в Финляндии, заявил в сентябре 2022 г. глава МИДа страны Пекка Хаависто. Помимо этого президент Финляндии Саули Ниинистё принял решение об ограничении въезда в страну для россиян с шенгенскими визами любых стран и выдачи виз.
Ранее в МИД Латвии также сообщили, что не будут выдавать гуманитарные визы тем, кто стремится избежать частичной мобилизации в России, «из соображений безопасности».
Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. Минобороны сообщало о планах призвать 300 000 военнослужащих, однако, по словам Путина, было мобилизовано 318 000 человек, поскольку отправиться в зону боевых действий захотело большое количество добровольцев.