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Общество

Финляндия приостановила выдачу россиянам решений по предоставлению убежища

Ведомости

Миграционная служба Финляндии временно приостановила выдачу решений на уже поданные запросы граждан России на убежище, передает газета Helsingin sanomat.

«Говоря о любой стране и начале войны, будь то Россия, Афганистан или Ирак, важно иметь как можно больше актуальной информации о стране для обоснования решения. Необходимо выяснить, кого это коснется, что значит идти на фронт и каковы последствия отказа от службы в армии. Приведет ли это к наказанию, тюремному заключению или чему-то еще», – отметила региональный менеджер отдела по вопросам убежища службы Юха Симиля.

Отказ от прохождения военной службы не будет расцениваться как достаточное основание для запроса убежища в Финляндии, заявил в сентябре 2022 г. глава МИДа страны Пекка Хаависто. Помимо этого президент Финляндии Саули Ниинистё принял решение об ограничении въезда в страну для россиян с шенгенскими визами любых стран и выдачи виз.

Ранее в МИД Латвии также сообщили, что не будут выдавать гуманитарные визы тем, кто стремится избежать частичной мобилизации в России, «из соображений безопасности». 

Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. Минобороны сообщало о планах призвать 300 000 военнослужащих, однако, по словам Путина, было мобилизовано 318 000 человек, поскольку отправиться в зону боевых действий захотело большое количество добровольцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных