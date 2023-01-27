На севере Иерусалима произошло нападение на синагогу
В районе Неве-Яакова на севере Иерусалима произошло нападение со стрельбой на синагогу, городская полиция рассматривает произошедшее как теракт.
«Предварительный отчет – теракт в синагоге в Иерусалиме: некоторое время назад поступило сообщение о стрельбе в районе Неве-Яакова в Иерусалиме. В результате стрельбы на месте происшествия есть несколько раненых», – говорится в официальном Twitter местной полиции.
Напавший террорист был нейтрализован, добавили там.
По информации Times of Israel, в результате нападения погибли пять человек, и еще не менее пяти – ранены. Сам нападавший был застрелен. На месте трагедии обнаружили пистолет, которым, предположительно, и был вооружен стрелок. Сейчас полиция разыскивает возможных сообщников террориста.
Jerusalem Post в свою очередь сообщает о семи погибших и десяти раненных. Издание уточняет, что нападавший был убит во время предпринятой им попытки бежать с места преступления.