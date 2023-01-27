На севере Иерусалима произошло нападение на синагогу

По информации Times of Israel, в результате нападения погибли пять человек, и еще не менее пяти – ранены. Сам нападавший был застрелен. На месте трагедии обнаружили пистолет, которым, предположительно, и был вооружен стрелок. Сейчас полиция разыскивает возможных сообщников террориста.