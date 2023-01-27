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Общество

На севере Иерусалима произошло нападение на синагогу

Ведомости

В районе Неве-Яакова на севере Иерусалима произошло нападение со стрельбой на синагогу, городская полиция рассматривает произошедшее как теракт.

«Предварительный отчет – теракт в синагоге в Иерусалиме: некоторое время назад поступило сообщение о стрельбе в районе Неве-Яакова в Иерусалиме. В результате стрельбы на месте происшествия есть несколько раненых», – говорится в официальном Twitter местной полиции.

Напавший террорист был нейтрализован, добавили там.

По информации Times of Israel, в результате нападения погибли пять человек, и еще не менее пяти – ранены. Сам нападавший был застрелен. На месте трагедии обнаружили пистолет, которым, предположительно, и был вооружен стрелок. Сейчас полиция разыскивает возможных сообщников террориста.

Jerusalem Post в свою очередь сообщает о семи погибших и десяти раненных. Издание уточняет, что нападавший был убит во время предпринятой им попытки бежать с места преступления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных