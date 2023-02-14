ВЦИОМ: лишь четверть россиян считают День святого Валентина праздником
Доля россиян, считающих лично для себя День святого Валентина праздником, за последние 20 лет сократилась почти вдвое, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В телефонном опросе, проведенном 5 февраля, приняли участие 1600 человек старше 18 лет.
Если в 2002 и 2005 гг. День всех влюбленных считали праздником 50% и 48% респондентов соответственно, то в ходе последнего опроса о таком отношении к 14 февраля заявили лишь 26% участников. При этом по-прежнему высоким (47%) остается признание Для святого Валентина как праздника у молодежи до 24 лет.
В то же время, мнение россиян о целях празднования разделилось почти поровну: по мнению 45% его отмечают для того, чтобы порадовать своих любимых, а 43% уверены, что праздник существует ради прибыли от продажи сувениров. Чем выше уровень образования и степень неудовлетворенности своим материальным положением у респондентов, тем больше они склонялись в пользу «коммерческой» природы этого праздника, отмечает ВЦИОМ.
Доля влюбленных россиян за год увеличилась с 57% до 60%, наибольшее число влюбленных респондентов зафиксировано в возрастных группах 25-34 (74%) и 35-44 (71%) года. При этом о своей влюбленности чаще заявляли мужчины (65%), нежели женщины (55%).
Отношение россиян к интернет-знакомствам не сильно изменилось за время пандемии, обращают внимание авторы исследования: лишь 16% респондентов считают этот формат удачным для поиска партнера или партнерши. Знакомиться, по мнению россиян, стоит через круг общих знакомых (43%), работу или учебу (31%), клубы по интересам, секции или курсы (22%).