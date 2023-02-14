ВЦИОМ: лишь четверть россиян считают День святого Валентина праздником

В то же время, мнение россиян о целях празднования разделилось почти поровну: по мнению 45% его отмечают для того, чтобы порадовать своих любимых, а 43% уверены, что праздник существует ради прибыли от продажи сувениров. Чем выше уровень образования и степень неудовлетворенности своим материальным положением у респондентов, тем больше они склонялись в пользу «коммерческой» природы этого праздника, отмечает ВЦИОМ.