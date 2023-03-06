Новак сообщил о росте турпотока на курорты Северного Кавказа на 60%
Турпоток на горнолыжные курорты Северного Кавказа за последние три года вырос на 60%. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак во время совещания премьер-министра России Михаила Мишустина с вице-премьерами по видеосвязи.
«Наиболее значимыми, прорывными проектами в сфере туризма являются горнолыжные курорты Северного Кавказа, это "Архыз" в КЧР, "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, "Ведучи" в Чеченской Республике, "Мамисон" в Северной Осетии. Хотел бы отметить, что за последние три года туристический поток на горнолыжные курорты Северного Кавказа увеличился на 60%, и на сегодня он превышает уже 1,3 млн человек за сезон», – сказал он (цит. по ТАСС).
Новак также отметил, что турпоток на горнолыжный курорт «Архыз» может увеличиться в два раза к 2023 г. благодаря частным инвестициям. Новак напомнил, что на прошлой неделе был определен стратегический инвестор, который поэтапно инвестирует в регион 24,2 млрд руб. По словам Новака, инвестор за счет собственных средств построит канатные дороги, горнолыжные трассы, гостиницы и рестораны «в объеме не менее 40 млрд руб.», что позволит удвоить турпоток на «Архыз» к 2030 г. «Архыз» станет курортом международного уровня», – заключил вице-премьер.
В свою очередь, Мишустин указал на необходимость сделать туризм на Северном Кавказе опорным направлением, благодаря которому появится больше рабочих мест и улучшится уровень жизни в регионе.
1 марта стало известно, что инвестором «Архыза» станет компания «Горные вершины», связанная с семьей бывшего губернатора Краснодарского края и экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева. Она приобретет горнолыжный курорт за 24,2 млрд руб. у госкомпании «Кавказ.РФ», которая вложила в него 23 млрд руб. Согласно условиям конкурса, оплата и передача акций будет проходить в два этапа: сначала «Горные вершины» должны оплатить 25% акций, а оставшиеся 75% компания сможет выкупить в течение 15 лет при выполнении инвестиционных обязательств.