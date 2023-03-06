Новак сообщил о росте турпотока на курорты Северного Кавказа на 60%

«Наиболее значимыми, прорывными проектами в сфере туризма являются горнолыжные курорты Северного Кавказа, это "Архыз" в КЧР, "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, "Ведучи" в Чеченской Республике, "Мамисон" в Северной Осетии. Хотел бы отметить, что за последние три года туристический поток на горнолыжные курорты Северного Кавказа увеличился на 60%, и на сегодня он превышает уже 1,3 млн человек за сезон», – сказал он (цит. по ТАСС).