В Генштабе сообщили, что все срочники весеннего призыва будут служить в России
Все срочники, которые будут призваны в рамках весеннего призыва с 1 апреля по 15 июля, будут служить в России. Об этом сообщил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил контр-адмирал Владимир Цимлянский, передает пресс-служба Минобороны.
«Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории Российской Федерации», – сказал он.
Цимлянский уточнил, что треть призывников будет направлена в учебные части на срок до 5 месяцев, чтобы освоить технику и получить военно-учетную специальность. После этого их направят в войска для эксплуатации современной техники. По окончании службы все они будут уволены в запас и вернутся домой.
По словам Цимлянского, военные комиссариаты будут оповещать о призыве в электронном виде, что позволит избежать необоснованного призыва. В случае же если в военкомате нет необходимого оборудования, он, как и прежде, будет рассылать повестки.
В Генштабе также подчеркнули, что планов по второй волне мобилизации нет. «Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения задач», — заверил Цимлянский.
Накануне, 30 марта, президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. В документе указано, что он продлится с 1 апреля по 15 июля. За этот период в Вооруженные силы России будут призваны 147 000 человек.
В тот же день руководитель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заверил, что призванных во время весенней кампании срочников не станут направлять служить на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожскую и Херсонскую области.
В середине марта в Госдуму внесли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста с 2024 г. Согласно документу, призывной возраст начнет поэтапно увеличиваться с 18 до 21 года, а предельный – с 27 до 30 лет начиная с 2024 г. Так, в следующем году призывной возраст составит от 19 до 30 лет, в 2025 г. – от 20 до 30 лет, а с 1 января 2026 г. – от 21 года до 30 лет.
В декабре 2022 г. с таким предложением выступил Шойгу на заседании коллегии Минобороны. Тогда же он выступил за увеличение численности военнослужащих до 1,5 млн человек. Согласно указу президента от 25 августа 2022 г., численность российской армии должна составить 2,04 млн человек, военнослужащими из которых являются около 1,15 млн человек, что на 137 000 человек больше по сравнению с предыдущим аналогичным указом.