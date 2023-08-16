Глава СПЧ предложил запретить принимать в школы детей без знания русского языка
Следует создать центры обучения детей из семей мигрантов русскому языку и запретить принимать в российские школы детей, которые не говорят по-русски. Об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
«Сегодня закон не позволяет не принимать детей в школу. Значит, надо изменить закон. И в законе должно быть два обстоятельства – не принимать детей в школу, не знающих русский язык, и этот же закон должен требовать обучения русскому языку в специализированном центре», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Фадеев уточнил, что Министерство просвещения работает над соответствующими поправками. По его словам, изменения позволят «обучить ребенка и дать ему возможность учиться в школе нормально». Глава СПЧ добавил, что необходимо поставить задачу подготовить систему обучения детей мигрантов к 1 сентября 2024 г.
В августе 2022 г. президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания адаптационных центров для мигрантов в России. По его словам, люди, которые переезжают в Россию, должны быть адаптированы, а также знать культуру, язык и российское законодательство.
Ранее Фадеев неоднократно выступал против обучения в школах детей без знания русского языка. После заявления президента глава СПЧ предложил, чтобы дети мигрантов проходили «годовые подготовительные курсы по русскому языку». Он пояснил, что детей, не знающих языка, нельзя зачислять в школы, «иначе обучение всего класса будет сорвано».
В июне 2023 г. глава СПЧ заявил, что от половины до 3/4 «детей с миграционной историей», в том числе получивших гражданство, плохо знают русский язык или не знают его вовсе.
До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также обращал внимание на отсутствие механизма обучения детей мигрантов русскому языку в стране. Он призывал российские власти принять меры, чтобы помочь детям из других стран «догнать» остальных школьников по уровню знания русского языка.