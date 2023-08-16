Глава СПЧ предложил запретить принимать в школы детей без знания русского языка

«Сегодня закон не позволяет не принимать детей в школу. Значит, надо изменить закон. И в законе должно быть два обстоятельства – не принимать детей в школу, не знающих русский язык, и этот же закон должен требовать обучения русскому языку в специализированном центре», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).