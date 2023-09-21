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Минздрав опроверг проблемы с поставками в Россию систем мониторинга глюкозы

Ведомости

Сложностей с поставками в Россию систем непрерывного мониторинга глюкозы нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.

«В настоящее время сложностей с поставками систем непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) нет. Поставки НМГ идут в соответствии с заключенными контрактами», – говорится в сообщении. 

В министерстве отметили, что  сейчас идет «предрегистрационная оценка новых моделей», это касается как иностранных, так и отечественных медизделий. В Минздраве подчеркнули, что продающиеся в России аппараты соответствуют всем требованиям качества, безопасности и эффективности.

Ранее сегодня «Коммерсантъ» сообщил, что из российских аптек пропали системы НМГ ирландско-американской фирмы Medtronic. В комитете по здравоохранению Петербурга заявили, что часть изделий Medtronic не поставляется из-за ограничений США. При этом на рынке осталась продукция Abbott, но она не подходит для страдающих диабетом детей младше четырех лет, пояснили изданию специалисты.

Часть комплектующих систем НМГ в мае 2023 г. была внесена американскими властями в список продукции двойного назначения. В Medtronic отметили, что работают над обеспечением стабильных поставок в РФ продукции для лечения диабета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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