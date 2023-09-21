Минздрав опроверг проблемы с поставками в Россию систем мониторинга глюкозы
Сложностей с поставками в Россию систем непрерывного мониторинга глюкозы нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.
«В настоящее время сложностей с поставками систем непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) нет. Поставки НМГ идут в соответствии с заключенными контрактами», – говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что сейчас идет «предрегистрационная оценка новых моделей», это касается как иностранных, так и отечественных медизделий. В Минздраве подчеркнули, что продающиеся в России аппараты соответствуют всем требованиям качества, безопасности и эффективности.
Ранее сегодня «Коммерсантъ» сообщил, что из российских аптек пропали системы НМГ ирландско-американской фирмы Medtronic. В комитете по здравоохранению Петербурга заявили, что часть изделий Medtronic не поставляется из-за ограничений США. При этом на рынке осталась продукция Abbott, но она не подходит для страдающих диабетом детей младше четырех лет, пояснили изданию специалисты.
Часть комплектующих систем НМГ в мае 2023 г. была внесена американскими властями в список продукции двойного назначения. В Medtronic отметили, что работают над обеспечением стабильных поставок в РФ продукции для лечения диабета.