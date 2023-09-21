Минздрав опроверг проблемы с поставками в Россию систем мониторинга глюкозы

Ранее сегодня «Коммерсантъ» сообщил, что из российских аптек пропали системы НМГ ирландско-американской фирмы Medtronic. В комитете по здравоохранению Петербурга заявили, что часть изделий Medtronic не поставляется из-за ограничений США. При этом на рынке осталась продукция Abbott, но она не подходит для страдающих диабетом детей младше четырех лет, пояснили изданию специалисты.