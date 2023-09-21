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Общество

РБК: власти подтвердили проблемы с выплатой пенсий россиянам за рубежом

Ведомости

Из-за санкций продолжаются проблемы с переводом пенсионных средств российским пенсионерам, проживающим за рубежом. Об этом пишет РБК со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту Минэка, предлагающему продление ряда контрсанкционных мер на 2024 г.

В документе отмечается, что банки-корреспонденты удерживают из-за санкций средства, которые переводит Соцфонд России за рубеж. По информации издания, к числу крупнейших по числу российских пенсионеров стран относится, например, Израиль. Из них около 17 600 человек получают пенсии в долларах по договору между Россией и Израилем о сотрудничестве в области социального обеспечения, сейчас выплаты не осуществляются из-за соблюдения местными банками санкций. 

В соответствии с постановлением кабмина, выплата пенсий за рубеж приостанавливается в том случае, если перевод в прежнем порядке становится невозможным. 

Всего в 2022 г. Соцфонд перечислил выплаты 281 000 пенсионерам в 132 странах, причем более 158 000 из них получили пенсии через банки на территории РФ, а почти 123 000 – в странах проживания через переводы путем перевода в иностранной валюте. Среди стран, с которыми у России заключены соглашения о пенсионном обеспечении, больше всего российских пенсионеров проживает помимо Израиля также в Абхазии, Белоруссии и Латвии. Среди стран, с которыми такого соглашения нет, лидерами по числу российских пенсионеров являются США и Германия.

В законопроекте Минэка отмечается, что проблемы с переводами пенсий возникли в марте 2022 г. Ведомство предлагает продлить на следующий год возможность для пенсионеров за рубежом получать выплаты либо на территории РФ, либо путем перевода в рублях на зарубежный банковский счет, если банк позволяет открывать такой счет. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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