РБК: власти подтвердили проблемы с выплатой пенсий россиянам за рубежом

Всего в 2022 г. Соцфонд перечислил выплаты 281 000 пенсионерам в 132 странах, причем более 158 000 из них получили пенсии через банки на территории РФ, а почти 123 000 – в странах проживания через переводы путем перевода в иностранной валюте. Среди стран, с которыми у России заключены соглашения о пенсионном обеспечении, больше всего российских пенсионеров проживает помимо Израиля также в Абхазии, Белоруссии и Латвии. Среди стран, с которыми такого соглашения нет, лидерами по числу российских пенсионеров являются США и Германия.