РБК: власти подтвердили проблемы с выплатой пенсий россиянам за рубежом
В документе отмечается, что банки-корреспонденты удерживают из-за санкций средства, которые переводит Соцфонд России за рубеж. По информации издания, к числу крупнейших по числу российских пенсионеров стран относится, например, Израиль. Из них около 17 600 человек получают пенсии в долларах по договору между Россией и Израилем о сотрудничестве в области социального обеспечения, сейчас выплаты не осуществляются из-за соблюдения местными банками санкций.
В соответствии с постановлением кабмина, выплата пенсий за рубеж приостанавливается в том случае, если перевод в прежнем порядке становится невозможным.
Всего в 2022 г. Соцфонд перечислил выплаты 281 000 пенсионерам в 132 странах, причем более 158 000 из них получили пенсии через банки на территории РФ, а почти 123 000 – в странах проживания через переводы путем перевода в иностранной валюте. Среди стран, с которыми у России заключены соглашения о пенсионном обеспечении, больше всего российских пенсионеров проживает помимо Израиля также в Абхазии, Белоруссии и Латвии. Среди стран, с которыми такого соглашения нет, лидерами по числу российских пенсионеров являются США и Германия.
В законопроекте Минэка отмечается, что проблемы с переводами пенсий возникли в марте 2022 г. Ведомство предлагает продлить на следующий год возможность для пенсионеров за рубежом получать выплаты либо на территории РФ, либо путем перевода в рублях на зарубежный банковский счет, если банк позволяет открывать такой счет.