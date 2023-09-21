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Общество

МВД проверит действия пинающего еду мигрантов сотрудника в Петербурге

Ведомости

ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начнет проверку по факту распространившегося в конце августа 2023 г. в социальных сетях видеоматериала с участием человека в форме правоохранительных органов и обедающих на улице строителей. Об этом заявил «Ведомостям» начальник управления информации и общественных связей ведомства Вячеслав Степченко.

В ролике, предположительно сделанном в Санкт-Петербурге, человек в форме пинает ногами коробки с выпечкой, высыпая еду на землю.

«По ситуации, отраженной на видеоролике, назначено проведение служебной проверки, в результате которой будут установлены участники и обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», – сообщил Степченко.

В этом видеоматериале сотрудник правоохранительного органа мог превысить должностные полномочия – как в ситуации с незаконной торговлей продуктами (когда сотрудник вправе только изъять предмет торговли), так и без таковой, пояснял вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов. По его мнению, сотрудника могут привлечь только к дисциплинарной ответственности (замечание, выговор, строгий выговор).

Данный видеоролик мог стать одной из причин обращения узбекской диаспоры в Москве к председателю партии «Единая Россия», заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву 11 сентября, писали «Ведомости». В частности, общественная организация предложила на законодательном уровне обязать работодателей обеспечивать своих сотрудников-мигрантов местами для питания на территории трудовой деятельности.

Отсутствие таких мест создает неудобства для трудовых мигрантов и для российских граждан, говорится в письме. Обеспечение условий для питания на рабочих объектах в том числе ликвидирует причину возникновения стихийных уличных торговых точек, где строители вынуждены приобретать продукты, пояснял глава узбекской диаспоры Бахром Исмаилов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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