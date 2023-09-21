МВД проверит действия пинающего еду мигрантов сотрудника в Петербурге

В этом видеоматериале сотрудник правоохранительного органа мог превысить должностные полномочия – как в ситуации с незаконной торговлей продуктами (когда сотрудник вправе только изъять предмет торговли), так и без таковой, пояснял вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов. По его мнению, сотрудника могут привлечь только к дисциплинарной ответственности (замечание, выговор, строгий выговор).