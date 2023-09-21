МВД проверит действия пинающего еду мигрантов сотрудника в Петербурге
ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начнет проверку по факту распространившегося в конце августа 2023 г. в социальных сетях видеоматериала с участием человека в форме правоохранительных органов и обедающих на улице строителей. Об этом заявил «Ведомостям» начальник управления информации и общественных связей ведомства Вячеслав Степченко.
В ролике, предположительно сделанном в Санкт-Петербурге, человек в форме пинает ногами коробки с выпечкой, высыпая еду на землю.
«По ситуации, отраженной на видеоролике, назначено проведение служебной проверки, в результате которой будут установлены участники и обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», – сообщил Степченко.
В этом видеоматериале сотрудник правоохранительного органа мог превысить должностные полномочия – как в ситуации с незаконной торговлей продуктами (когда сотрудник вправе только изъять предмет торговли), так и без таковой, пояснял вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов. По его мнению, сотрудника могут привлечь только к дисциплинарной ответственности (замечание, выговор, строгий выговор).
Данный видеоролик мог стать одной из причин обращения узбекской диаспоры в Москве к председателю партии «Единая Россия», заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву 11 сентября, писали «Ведомости». В частности, общественная организация предложила на законодательном уровне обязать работодателей обеспечивать своих сотрудников-мигрантов местами для питания на территории трудовой деятельности.
Отсутствие таких мест создает неудобства для трудовых мигрантов и для российских граждан, говорится в письме. Обеспечение условий для питания на рабочих объектах в том числе ликвидирует причину возникновения стихийных уличных торговых точек, где строители вынуждены приобретать продукты, пояснял глава узбекской диаспоры Бахром Исмаилов.