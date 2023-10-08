Мошенники начали обзванивать людей под видом сотовых операторов
Телефонные мошенники начали обзванивать жителей под видом сотовых операторов с предложением продлить истекающий договор на номер телефона. Об этом агентству «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.
В начале телефонного разговора мошенник, представившись сотрудником отдела абонентского обслуживания сотового оператора, сообщает заканчивающемся пользовательском соглашении с сотовой компанией. После этого он интересуется, будет ли человек его продлевать.
По словам юриста, мошенники часто отвлекают внимание обилием технических деталей. На номер клиента приходит смс с кодом, который нужно ввести, чтобы «подтвердить системе, что пользовательское соглашение продлено на новый срок, рассказал Соловьев.
Переход по ссылке позволит мошеннику войти в личный кабинет жертв на Госуслугах, объяснил юрист. Кроме того, злоумышленник может попросит внести через «офис» небольшую сумму на счет телефона, а далее последует хищение всех средств со счета.
В середине сентября в ВТБ рассказали о схеме, когда мошенники предлагают застраховать или отремонтировать смартфон клиента. Среди других популярных способов – попытка убедить, что на вас пытаются оформить кредит. Чтобы сохранить средства, мошенники предлагают самостоятельно оформить кредит «для исчерпания кредитного потенциала» и перевести деньги «на безопасный счет».