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Общество

Мошенники начали обзванивать людей под видом сотовых операторов

Ведомости

Телефонные мошенники начали обзванивать жителей под видом сотовых операторов с предложением продлить истекающий договор на номер телефона. Об этом агентству «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. 

В начале телефонного разговора мошенник, представившись сотрудником отдела абонентского обслуживания сотового оператора, сообщает заканчивающемся пользовательском соглашении с сотовой компанией. После этого он интересуется, будет ли человек его продлевать.

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По словам юриста, мошенники часто отвлекают внимание обилием технических деталей. На номер клиента приходит смс с кодом, который нужно ввести, чтобы «подтвердить системе, что пользовательское соглашение продлено на новый срок, рассказал Соловьев.

Переход по ссылке позволит мошеннику войти в личный кабинет жертв на Госуслугах, объяснил юрист. Кроме того, злоумышленник может попросит внести через «офис» небольшую сумму на счет телефона, а далее последует хищение всех средств со счета.

В середине сентября в ВТБ рассказали о схеме, когда мошенники предлагают застраховать или отремонтировать смартфон клиента. Среди других популярных способов – попытка убедить, что на вас пытаются оформить кредит. Чтобы сохранить средства, мошенники предлагают самостоятельно оформить кредит «для исчерпания кредитного потенциала» и перевести деньги «на безопасный счет». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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