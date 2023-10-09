Путин присвоил звание Героя России посмертно рядовому Егорову
Президент РФ Владимир Путин присвоил рядовому Дмитрию Егорову звание героя России посмертно. Указ опубликован на портале правой информации.
«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание героя Российской Федерации рядовому Егорову Дмитрию Николаевичу (посмертно)», – говорится в документе.
О представлении Егорова к присвоению звания героя РФ Минобороны сообщило 7 октября. Военные рассказали, что рядовой в составе подразделения 155-й гвардейской бригады морской пехоты принял бой с превосходящими силами наступавшего противника под селом Новомайорское в ДНР. Егоров одним из первых вступил в бой с украинскими силами, «ликвидировав часть штурмовой группы ВСУ», в результате чего противник отступил. В бою он получил смертельное ранение.
Егоров – уроженец населенного пункта Сунтар, расположенного в Республике Саха (Якутия), по его названию он взял себе позывной «Сунтар».