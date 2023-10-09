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Путин присвоил звание Героя России посмертно рядовому Егорову

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Президент РФ Владимир Путин присвоил рядовому Дмитрию Егорову звание героя России посмертно. Указ опубликован на портале правой информации.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание героя Российской Федерации рядовому Егорову Дмитрию Николаевичу (посмертно)», – говорится в документе.

О представлении Егорова к присвоению звания героя РФ Минобороны сообщило 7 октября. Военные рассказали, что рядовой в составе подразделения 155-й гвардейской бригады морской пехоты принял бой с превосходящими силами наступавшего противника под селом Новомайорское в ДНР. Егоров одним из первых вступил в бой с украинскими силами, «ликвидировав часть штурмовой группы ВСУ», в результате чего противник отступил. В бою он получил смертельное ранение.

Егоров – уроженец населенного пункта Сунтар, расположенного в Республике Саха (Якутия), по его названию он взял себе позывной «Сунтар».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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