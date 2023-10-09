Путин присвоил звание Героя России посмертно рядовому Егорову

О представлении Егорова к присвоению звания героя РФ Минобороны сообщило 7 октября. Военные рассказали, что рядовой в составе подразделения 155-й гвардейской бригады морской пехоты принял бой с превосходящими силами наступавшего противника под селом Новомайорское в ДНР. Егоров одним из первых вступил в бой с украинскими силами, «ликвидировав часть штурмовой группы ВСУ», в результате чего противник отступил. В бою он получил смертельное ранение.