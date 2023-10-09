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Общество

Комитет Госдумы поддержал поправки об ограничении арестов женщин

Ведомости

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принятие на первом чтении поправок об ограничении арестов для женщин, передает корреспондент «Ведомостей».

На заседании 9 октября члены комитета поддержали принятие проекта, направленного на гуманизацию уголовного законодательства в сфере судопроизводства. В конце мая «Ведомости» писали, что поправки были подготовлены Верховным судом в соответствии с поручением президента России Владимира Путина после встречи с членами СПЧ.

Прежде всего поправки, подготовленные ВС, вводят в УПК разграничение насильственных и ненасильственных преступлений, то есть не связанных с применением насилия или угрозы насилия.

Далее предлагается допустить меру пресечения в виде заключения под стражу только за преступления средней тяжести насильственного характера, а также за тяжкие и особо тяжкие преступления. Только в исключительных случаях предлагается арестовывать по делам о преступлениях средней тяжести не насильственного характера: когда обвиняемый не имеет места жительства или места пребывания в России, когда его личность не установлена, когда была нарушена ранее избранная мера пресечения, когда подозреваемый скрылся от органов предварительного следствия или суда.

В отношении женщин, имеющих малолетних детей, арест за преступление средней тяжести будет возможен только в случае насильственного характера преступления.

Кроме того, ВС предлагает запретить аресты людей с тяжелыми заболеваниями, включенными в перечень препятствующих содержанию под стражей. Ранее закон запрещал только продлевать меру пресечения таким людям, но не избирать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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