Комитет Госдумы поддержал поправки об ограничении арестов женщин

Далее предлагается допустить меру пресечения в виде заключения под стражу только за преступления средней тяжести насильственного характера, а также за тяжкие и особо тяжкие преступления. Только в исключительных случаях предлагается арестовывать по делам о преступлениях средней тяжести не насильственного характера: когда обвиняемый не имеет места жительства или места пребывания в России, когда его личность не установлена, когда была нарушена ранее избранная мера пресечения, когда подозреваемый скрылся от органов предварительного следствия или суда.