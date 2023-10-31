Газета
Общество

Умер вице-президент Русского географического общества Петр Бакланов

Ведомости

Академик РАН, вице-президент Русского географического общества Петр Бакланов скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщили в Тихоокеанском институте географии Дальневосточного отделения (ДВО) РАН.

«Ученый-географ с мировым именем, который внес неоценимый вклад в создание и развитие дальневосточной научной школы экономической географии. Он был признанным специалистом и экспертом в области территориальной организации хозяйства и рационального природопользования, в вопросах устойчивого развития регионов и регионального управления, теоретических проблем географии и геополитики», – отметили в институте.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Бакланов был заслуженным географом РФ, лауреатом премии правительства РФ, почетным профессором Северо-Восточного института географии АН КНР. Награжден премией имени Капицы, почетными грамотами Законодательного собрания Приморского края и президиума ДВО РАН.

Участвовал в различных международных научных проектах, в том числе был соруководителем российско-китайского проекта «Анализ природопользования в приграничных районах Китая и юга Дальнего Востока», российско-японского проекта «Анализ трансграничного природопользования в бассейне реки Амур – Охотское море». Руководил рядом крупных грантов Российского научного фонда, Российского фонда фундаментальных исследований, Русского географического общества, Российской академии наук и др.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных