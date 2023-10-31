Умер вице-президент Русского географического общества Петр Бакланов

«Ученый-географ с мировым именем, который внес неоценимый вклад в создание и развитие дальневосточной научной школы экономической географии. Он был признанным специалистом и экспертом в области территориальной организации хозяйства и рационального природопользования, в вопросах устойчивого развития регионов и регионального управления, теоретических проблем географии и геополитики», – отметили в институте.