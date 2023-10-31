Умер вице-президент Русского географического общества Петр Бакланов
Академик РАН, вице-президент Русского географического общества Петр Бакланов скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщили в Тихоокеанском институте географии Дальневосточного отделения (ДВО) РАН.
«Ученый-географ с мировым именем, который внес неоценимый вклад в создание и развитие дальневосточной научной школы экономической географии. Он был признанным специалистом и экспертом в области территориальной организации хозяйства и рационального природопользования, в вопросах устойчивого развития регионов и регионального управления, теоретических проблем географии и геополитики», – отметили в институте.
Бакланов был заслуженным географом РФ, лауреатом премии правительства РФ, почетным профессором Северо-Восточного института географии АН КНР. Награжден премией имени Капицы, почетными грамотами Законодательного собрания Приморского края и президиума ДВО РАН.
Участвовал в различных международных научных проектах, в том числе был соруководителем российско-китайского проекта «Анализ природопользования в приграничных районах Китая и юга Дальнего Востока», российско-японского проекта «Анализ трансграничного природопользования в бассейне реки Амур – Охотское море». Руководил рядом крупных грантов Российского научного фонда, Российского фонда фундаментальных исследований, Русского географического общества, Российской академии наук и др.