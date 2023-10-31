Почти 30% россиян никогда не проходили диспансеризацию

Россиянки лучше осведомлены о возможности пройти бесплатную диспансеризацию: о ней знают 72% опрошенных женщин, следует из результатов опроса. Процент качественно информированных о диспансеризации также увеличивается с ростом уровня образования. В частности, в группе с высшим и неполным высшим образованием об этой услуге известно 64% опрошенных, а в группе с неполным средним образованием и ниже – о ней знают лишь 19%.