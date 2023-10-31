Почти 30% россиян никогда не проходили диспансеризацию
Доля опрошенных россиян, никогда не проходивших диспансеризацию, составляет 28%. Это следует из результатов октябрьского опроса ВЦИОМ, озвученных генеральным директором центра Валерием Федоровым на конгрессе «Право на здоровье».
Это самый высокий показатель с 2008 г., то есть за все время проведения опроса. Такой результат обусловлен изменением методики проведения исследования: с телефонного интервью ВЦИОМ перешел на онлайн-опрос, который охватывает более молодую аудиторию, пояснил Федоров. Молодежь, по его словам, знает про диспансеризацию меньше, чем старшее поколение.
Среди основных причин отказа от обследований – уверенность в своем здоровье, нехватка времени и сомнения в качестве проведения диспансеризации, говорится в результатах исследования, перечислил Федоров.
Общее число респондентов, которые прошли диспансеризацию в течение последнего года, достигло 33%, следует из опроса (показатель 2022 г. был на 10 п. п. ниже). В последние три года обследовались 18%, столько же делали это четыре – пять лет назад и больше. Затруднились ответить 3%.
Россиянки лучше осведомлены о возможности пройти бесплатную диспансеризацию: о ней знают 72% опрошенных женщин, следует из результатов опроса. Процент качественно информированных о диспансеризации также увеличивается с ростом уровня образования. В частности, в группе с высшим и неполным высшим образованием об этой услуге известно 64% опрошенных, а в группе с неполным средним образованием и ниже – о ней знают лишь 19%.
По словам Федорова, среди респондентов доминирует мнение, что диспансеризация проводится формально. В этом году 64% опрошенных заявили, что она не позволяет своевременно выявить такие заболевания, как сахарный диабет, онкологию, болезни системы кровообращения и органов дыхания (в 2021 г. – 45% респондентов). Противоположного мнения придерживаются 19% опрошенных, затруднились ответить – 17%. В 2021 г. верили в эффективность диспансеризации 40% респондентов, затруднились ответить – 15%.