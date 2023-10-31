ФСО анонсировала учения в Москве с 1 по 3 ноября
В Москве с 1 по 3 ноября ФСО проведет плановые ежегодные специально-тактические учения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет «РИА Новости».
Уточняется, что в основном они будут проходить около зданий администрации президента, парламента и правительства. В ходе учений будут отрабатываться практические вопросы служебной деятельности. В ФСО предупредили о возможном использовании бронетехники.
Во время учений каких-либо ограничений перемещения граждан или перекрытия дорог не планируется, добавили в ФСО.
В прошлом году учения ФСО проходили с 25 по 27 октября. Тогда проходила отработка действий, направленных на противодействие терроризму, тушение пожаров, оказание медпомощи и задержание правонарушителей.