Газета
Общество

В Армении задержали планировавших захват госучреждений террористов

Ведомости

Служба национальной безопасности объявила о пресечении деятельности террористической группы, которая, по версии следствия, готовила захват зданий государственных учреждений, взрывы и другие общественно опасные деяния. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Группа из как минимум пяти человек намеревалась при помощи своей операции «Северный листопад» воспрепятствовать деятельности органов государственной власти, утверждает спецслужба. В течение 2023 г. они покупали необходимые для совершения преступления средства и инструменты. При обысках силовики выявили огнестрельное оружие, военную одежду, газовые баллоны, БПЛА, средства связи и др.

«Тщательно планировались атаки, отступления и засады с целью захвата зданий, планировалось оставлять в местах атак заранее разработанную символику, заранее определялись места расположения статических объектов, а также последовательность, порядок, раздачу листовок и другие действия по завершению атаки. преступная деятельность», – говорится в сообщении.

Злоумышленники, как утверждается, также намеревались создать Telegram-каналы для украинской и молдавской аудиторий и задействовать их для агитации за день до начала своей террористической акции. Семьи участников группы при этом намеревались вывезти в Грузию.

В отношении пяти задержанных членов группы были возбуждены уголовные дела, они арестованы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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