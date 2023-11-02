В Армении задержали планировавших захват госучреждений террористов
Служба национальной безопасности объявила о пресечении деятельности террористической группы, которая, по версии следствия, готовила захват зданий государственных учреждений, взрывы и другие общественно опасные деяния. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Группа из как минимум пяти человек намеревалась при помощи своей операции «Северный листопад» воспрепятствовать деятельности органов государственной власти, утверждает спецслужба. В течение 2023 г. они покупали необходимые для совершения преступления средства и инструменты. При обысках силовики выявили огнестрельное оружие, военную одежду, газовые баллоны, БПЛА, средства связи и др.
«Тщательно планировались атаки, отступления и засады с целью захвата зданий, планировалось оставлять в местах атак заранее разработанную символику, заранее определялись места расположения статических объектов, а также последовательность, порядок, раздачу листовок и другие действия по завершению атаки. преступная деятельность», – говорится в сообщении.
Злоумышленники, как утверждается, также намеревались создать Telegram-каналы для украинской и молдавской аудиторий и задействовать их для агитации за день до начала своей террористической акции. Семьи участников группы при этом намеревались вывезти в Грузию.
В отношении пяти задержанных членов группы были возбуждены уголовные дела, они арестованы.