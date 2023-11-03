В Кремле прокомментировали отношение к возвращению россиян в РФ
Граждане России выезжают в другие страны, работают там, возвращаются обратно – это «постоянный процесс», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Российские граждане выезжают в другие страны, работают там, возвращаются обратно в Россию, потом уезжают опять. Это постоянный процесс, так происходит во всех странах мира», – сказал Песков, комментируя возвращение россиян.
Пресс-секретарь уточнил, что любой «добропорядочный, законопослушный» российский гражданин всегда свободно возвращается на свою родину, в РФ и так же свободно ее покидает по различным целям.
«Будь то туризм, то желание какое-то время пожить где-то в другом месте и так далее и тому подобное», – добавил он.
2 ноября СМИ сообщили о возвращении певицы Аллы Пугачевой в Россию, она была замечена на Ленинградском вокзале. Отвечая на вопрос, может ли возвращение родственников иноагентов отрицательно сказаться на настроении в обществе, Песков заявил, что «родственник иноагента, во-первых, именем нарицательным не является и не должно являться».
Супруга Пугачевой, телеведущего Максима Галкина, включили в реестр иноагентов в сентябре 2022 г. После начала спецоперации он вместе с Пугачевой и детьми уехал из России. 9 октября 2023 г. он в соцсетях сообщил, что планирует оставаться в Израиле после нападения на страну палестинской группировки «Хамас».
В Кремле уже отмечали, что в возвращении граждан РФ в страну «нет ничего необычного». 10 октября Песков прокомментировал визит основателя «Альфа-групп» Михаила Фридмана, который проживал в Великобритании.