В Кремле прокомментировали отношение к возвращению россиян в РФ

Супруга Пугачевой, телеведущего Максима Галкина, включили в реестр иноагентов в сентябре 2022 г. После начала спецоперации он вместе с Пугачевой и детьми уехал из России. 9 октября 2023 г. он в соцсетях сообщил, что планирует оставаться в Израиле после нападения на страну палестинской группировки «Хамас».