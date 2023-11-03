Лавров: Россия заинтересована в подписании соглашения о безвизе с Кувейтом
Россия и Кувейт договорились о соглашении по полной отмене визовых требований, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим кувейтским коллегой Салемом Абдаллой аль-Джабером ас-Сабахом.
«Договорились сегодня подумать над тем, чтобы подготовить межправительственное соглашение о полной отмене визовых требований для граждан наших стран. Мы бы хотели, не затягивая, выйти на подписание такого документа», – сказал Лавров (цитата по ТАСС).
По словам министра, Россия становится популярным туристическим направлением у граждан Кувейта – с начала года туристический поток из эмирата вырос в 10 раз по сравнению с 2022 г.
«Наверное, свою позитивную роль сыграло то, что мы в феврале установили прямое авиационное сообщение между Москвой и Эль-Кувейтом», – отметил он.
В октябре замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков сообщил, что взаимная отмена туристических виз, которую Россия предложила ранее пяти странам, включая Саудовскую Аравию и Кувейт, прорабатывается, это перспектива на следующий год.
Министр экономического развития Максим Решетников заявлял, что Россия предложила полную взаимную отмену туристических виз Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии и Малайзии. В российской туриндустрии считают, что это решение имеет огромное значение и гарантирует серьезные перспективы, писали «Ведомости».