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Лавров: Россия заинтересована в подписании соглашения о безвизе с Кувейтом

Ведомости

Россия и Кувейт договорились о соглашении по полной отмене визовых требований, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим кувейтским коллегой Салемом Абдаллой аль-Джабером ас-Сабахом.

«Договорились сегодня подумать над тем, чтобы подготовить межправительственное соглашение о полной отмене визовых требований для граждан наших стран. Мы бы хотели, не затягивая, выйти на подписание такого документа», – сказал Лавров (цитата по ТАСС).

По словам министра, Россия становится популярным туристическим направлением у граждан Кувейта – с начала года туристический поток из эмирата вырос в 10 раз по сравнению с 2022 г.

Россия может отменить туристические визы с Саудовской Аравией и Кувейтом в 2024 году

«Наверное, свою позитивную роль сыграло то, что мы в феврале установили прямое авиационное сообщение между Москвой и Эль-Кувейтом», – отметил он.

В октябре замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков сообщил, что взаимная отмена туристических виз, которую Россия предложила ранее пяти странам, включая Саудовскую Аравию и Кувейт, прорабатывается, это перспектива на следующий год. 

Министр экономического развития Максим Решетников заявлял, что Россия предложила полную взаимную отмену туристических виз Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии и Малайзии. В российской туриндустрии считают, что это решение имеет огромное значение и гарантирует серьезные перспективы, писали «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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