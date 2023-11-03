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Общество

Правительство ввело особый воинский учет для заключенных

Ведомости

Осужденных будут ставить на особый воинский учет, соответствующие изменения правительство России внесло в «Положение о воинском учете». Документ опубликовали на портале правовой информации.

Военкоматы по месту нахождения исправительных колоний и СИЗО будут ставить осужденных на особый воинский учет. Постановка будет осуществляться без личной явки, медосвидетельствования, медобследования и профессионального психологического отбора.

С предложением ставить заключенных на воинский учет выступило Минобороны РФ 6 сентября. Исправительным учреждениям предлагалось самим предоставлять списки граждан в военкоматы по мере приема, этапирования и освобождения заключенных. 

В начале июня Минобороны РФ предложило ставить на воинский учет и снимать с него граждан без явки в военкомат. Уведомления об этом будут отправляться в личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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