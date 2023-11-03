Пункт пропуска на границе с Эстонией закроют на реконструкцию с 1 февраля
Пункт пропуска на границе России и Эстонии «Ивангород» временно закроют для транспорта с 1 февраля 2024 г. Распоряжение правительства РФ за подписью главы кабмина Михаила Мишустина опубликовали на портале правовой информации.
«Временно закрыть автомобильный грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу РФ Ивангород (Ленинградская область) за исключением его пешеходной составляющей с 1 февраля 2024 г. на период его реконструкции», – говорится в сообщении.
МИД РФ поручено уведомить о принятом решении эстонскую сторону.
16 августа Эстония закрыла границу с Россией на пограничном пункте Нарва – Ивангород. По информации ФТС, Таллин приостанавливал въезд и выезд грузовых и легковых автомобилей, а также физических лиц из-за «обновления программных средств». Позже движение через погранпункт было восстановлено.