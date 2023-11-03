Пункт пропуска на границе с Эстонией закроют на реконструкцию с 1 февраля

16 августа Эстония закрыла границу с Россией на пограничном пункте Нарва – Ивангород. По информации ФТС, Таллин приостанавливал въезд и выезд грузовых и легковых автомобилей, а также физических лиц из-за «обновления программных средств». Позже движение через погранпункт было восстановлено.