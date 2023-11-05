Выставку «Россия» в первый день посетили более 190 000 человек
В день открытия международной выставки-форума «Россия» в Москве ее посетили более 190 000 человек, сообщается на сайте мероприятия.
Выставка «Россия» начала работу 4 ноября в День народного единства. В течение дня состоялись концерты, образовательные мероприятия, открытия новых павильонов и презентации. Выставка-форум открылась «масштабным флешмобом»: гости вместе с хореографами станцевали на 10 площадках ВДНХ. Кроме того, в субботу стартовал гастрономический фестиваль «Россия – территория вкуса», где повара и рестораторы представили блюда кухонь народов России.
Все 89 регионов России, а также министерства и компании представили свои экспозиции на выставке, рассказали организации. Первый день работы форума «Россия» завершился шоу «Портал в будущее» с участием Ларисы Долиной, Юлианны Карауловой, Shaman и Натальи Подольской.
5 ноября на площадке выставки пройдет гала-концерт «Роза ветров – Достижение России» и концерт VK с участием разных исполнителей.
Международная выставка-форум «Россия» продлится 161 день до 12 апреля 2024 г. Провести выставку для демонстрации важнейших достижений России в различных отраслях экономики ранее в марте поручил президент Владимир Путин. В указе было сказано, что это мероприятие организуется, чтобы продемонстрировать важнейшие достижения России в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, транспорт, науку и культуру.