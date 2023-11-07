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Общество

ФСБ сообщила о раскрытии банды фальшивомонетчиков со сбытом до 2 млрд рублей

Ведомости

Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли крупную банду фальшивомонетчиков, которые печатали поддельные купюры номиналом 5000 руб. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службы ФСБ и МВД.

Группировка занималась производством и сбытом высококачественных поддельных банкнот в объеме от 1,5 до 2 млрд руб. в год. Купюры распространялись на территории восьми субъектов, в том числе в Москве и области, Санкт-Петербурге, Дагестане, Крыму, Белгородской, Ростовской и Волгоградской областях.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, участники группировки «организовали работу онлайн-магазина в теневом сегменте интернета, через который продавали криминальный товар». Покупатели оплачивали его криптовалютой и получали поддельные банкноты в тайниках-закладках.

Предполагается, что организация действует с 2018 г. В ходе расследования были задержаны 24 участника банды, изъяты более 20 млн поддельных руб., а также специализированная бумага с нанесенными на нее водяными знаками, оборудование для печати денег и др.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем) и по ч. 3 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, транспортировка или сбыт поддельных денег).

По данным ЦБ за III квартал 2023 г., количество поддельных банкнот снизилось на 31,21% год к году. Самыми подделываемыми купюрами стали пятитысячные банкноты (2284 штуки) и тысячные (570 штук). Поддельных банкнот номиналом 2000 руб. было выявлено 140 штук.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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