ФСБ сообщила о раскрытии банды фальшивомонетчиков со сбытом до 2 млрд рублей
Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли крупную банду фальшивомонетчиков, которые печатали поддельные купюры номиналом 5000 руб. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службы ФСБ и МВД.
Группировка занималась производством и сбытом высококачественных поддельных банкнот в объеме от 1,5 до 2 млрд руб. в год. Купюры распространялись на территории восьми субъектов, в том числе в Москве и области, Санкт-Петербурге, Дагестане, Крыму, Белгородской, Ростовской и Волгоградской областях.
По словам официального представителя МВД Ирины Волк, участники группировки «организовали работу онлайн-магазина в теневом сегменте интернета, через который продавали криминальный товар». Покупатели оплачивали его криптовалютой и получали поддельные банкноты в тайниках-закладках.
Предполагается, что организация действует с 2018 г. В ходе расследования были задержаны 24 участника банды, изъяты более 20 млн поддельных руб., а также специализированная бумага с нанесенными на нее водяными знаками, оборудование для печати денег и др.
По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем) и по ч. 3 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, транспортировка или сбыт поддельных денег).
По данным ЦБ за III квартал 2023 г., количество поддельных банкнот снизилось на 31,21% год к году. Самыми подделываемыми купюрами стали пятитысячные банкноты (2284 штуки) и тысячные (570 штук). Поддельных банкнот номиналом 2000 руб. было выявлено 140 штук.