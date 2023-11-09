Умер замглавы «Роскосмоса» Максим Овчинников
Заместитель главы «Роскосмоса» Максим Овчинников умер в возрасте 40 лет после тяжелой болезни. Об этом сообщил бывший руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.
«Мои искренние соболезнования родным, друзьям, всему коллективу "Роскосмоса". Светлая память!» – написал он.
Рогозин отметил, что Овчинников был талантливым экономистом и администратором, а также хорошим и порядочным человеком. Экс-глава «Роскосмоса» рассказал, что пригласил Овчинникова в госкорпорацию на должность первого заместителя в 2018 г.
«Максим на новой должности проработал успешно, с ним мы навели финансовый порядок, хорошо понимали друг друга», – заявил Рогозин. По его словам, результатом работы Овчинникова являются «годы беспрецедентных безаварийных пусков».
Позже смерть Овчинникова подтвердили в «Роскосмосе». «Максим Александрович проработал в Роскосмосе более пяти лет, курируя вопросы экономики и финансов, также поддерживал развитие корпоративной культуры в отрасли», – отметили там.
Генеральный директор Юрий Борисов и коллектив госкорпорации выражают соболезнования семье Овчинникова, говорится в сообщении.
Максим Овчинников родился 11 сентября 1983 г. В 2004-м он окончил бакалавриат экономического факультета Астраханского государственного университета, а затем – магистратуру экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.
В 2007 г. Овчинников начал работать в ФАС России в должности ведущего консультанта аналитического управления. В 2009 г. возглавил управление контроля промышленности и оборонно-промышленного комплекса, а в 2015-м стал заместителем руководителя всего ведомства.
В 2018 г. он занял пост заместителя генерального директора по экономике и финансам «Роскосмоса». Овчинников стал самым молодым топ-менеджером «Роскосмоса», писал «Коммерсантъ». На тот момент ему было 35 лет.