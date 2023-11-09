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Умер замглавы «Роскосмоса» Максим Овчинников

Ведомости

Заместитель главы «Роскосмоса» Максим Овчинников умер в возрасте 40 лет после тяжелой болезни. Об этом сообщил бывший руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

«Мои искренние соболезнования родным, друзьям, всему коллективу "Роскосмоса". Светлая память!» – написал он. 

Рогозин отметил, что Овчинников был талантливым экономистом и администратором, а также хорошим и порядочным человеком. Экс-глава «Роскосмоса» рассказал, что  пригласил Овчинникова в госкорпорацию на должность первого заместителя в 2018 г. 

«Максим на новой должности проработал успешно, с ним мы навели финансовый порядок, хорошо понимали друг друга», – заявил Рогозин. По его словам, результатом работы Овчинникова являются «годы беспрецедентных безаварийных пусков». 

Позже смерть Овчинникова подтвердили в «Роскосмосе». «Максим Александрович проработал в Роскосмосе более пяти лет, курируя вопросы экономики и финансов, также поддерживал развитие корпоративной культуры в отрасли», – отметили там. 

Генеральный директор Юрий Борисов и коллектив госкорпорации выражают соболезнования семье Овчинникова, говорится в сообщении.

Максим Овчинников родился 11 сентября 1983 г. В 2004-м он окончил бакалавриат экономического факультета Астраханского государственного университета, а затем – магистратуру экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

В 2007 г. Овчинников начал работать в ФАС России в должности ведущего консультанта аналитического управления. В 2009 г. возглавил управление контроля промышленности и оборонно-промышленного комплекса, а в 2015-м стал заместителем руководителя всего ведомства.

В 2018 г. он занял пост заместителя генерального директора по экономике и финансам «Роскосмоса». Овчинников стал самым молодым топ-менеджером «Роскосмоса», писал «Коммерсантъ». На тот момент ему было 35 лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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