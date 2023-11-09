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Музеи Московского Кремля возобновят зарубежные выставки в 2024 году

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Музеи Московского Кремля планируют провести выставку в Национальном музее Китая в Пекине. Об этом сообщила генеральный директор музеев Елена Гагарина на презентации выставочных планов в Минкультуры России.

Всего в 2024 г. музеи запланировали 10 проектов. Девять из них покажут в российских регионах.

«20 лет назад никто вообще не знал, что в Кремле есть музеи»

Гендиректор Музеев Кремля Елена Гагарина о меценатах, отношениях с кремлевской комендатурой и новом здании

«После долгого перерыва откроется выставка и за пределами России. Проект «Русское застолье. От царского пира до правительственного приема» расскажет китайским зрителям о церемониальных приемах русских государей и продемонстрирует посольский стол – торжественные обеды, проходившие в Грановитой палате».

12 апреля 2001 г. во время визита в Звездный городок президент России Владимир Путин назначил дочь первого советского космонавта Елену Гагарину директором Музеев Кремля – второго по посещаемости в России (после Эрмитажа) и 18-го в мире музейного комплекса. В 2019 г. в нем побывало более 3 млн человек.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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