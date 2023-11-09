Музеи Московского Кремля возобновят зарубежные выставки в 2024 году
Музеи Московского Кремля планируют провести выставку в Национальном музее Китая в Пекине. Об этом сообщила генеральный директор музеев Елена Гагарина на презентации выставочных планов в Минкультуры России.
Всего в 2024 г. музеи запланировали 10 проектов. Девять из них покажут в российских регионах.
«После долгого перерыва откроется выставка и за пределами России. Проект «Русское застолье. От царского пира до правительственного приема» расскажет китайским зрителям о церемониальных приемах русских государей и продемонстрирует посольский стол – торжественные обеды, проходившие в Грановитой палате».
12 апреля 2001 г. во время визита в Звездный городок президент России Владимир Путин назначил дочь первого советского космонавта Елену Гагарину директором Музеев Кремля – второго по посещаемости в России (после Эрмитажа) и 18-го в мире музейного комплекса. В 2019 г. в нем побывало более 3 млн человек.