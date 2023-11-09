Музеи Московского Кремля возобновят зарубежные выставки в 2024 году

12 апреля 2001 г. во время визита в Звездный городок президент России Владимир Путин назначил дочь первого советского космонавта Елену Гагарину директором Музеев Кремля – второго по посещаемости в России (после Эрмитажа) и 18-го в мире музейного комплекса. В 2019 г. в нем побывало более 3 млн человек.