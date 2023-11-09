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Общество

Глава Роспотребнадзора призвала привиться от гриппа до конца ноября

Ведомости

Заболеваемость гриппом растет с каждой неделей, однако вакцинироваться еще не поздно. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Несмотря на то, что в последние две недели выявляется все больше случаев гриппа, Попова рекомендовала сделать прививку до конца ноября.

Глава ведомства также объяснила, что волна заболеваемости в сентябре была связана не с гриппом, а вирусами парагриппа, риновирусами и другими сезонными респираторными вирусами.

Ранее по теме: В России начинается вторая осенняя волна коронавируса

Во время правительственного часа в Совете Федерации Попова заявила, что в России начинается вторая за осень, более высокая волна подъема заболеваемости коронавирусом. Недельная регистрация числа новых случаев за прошлую неделю составляет 35 000–36 000. И это в два раза больше, чем месяц назад. Причем почти треть (30%) заболевших коронавирусом приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург. Это, по словам Поповой, говорит о начале волны, которая «дальше будет распространяться по всей стране». Преобладающим вариантом коронавируса по-прежнему остается «омикрон».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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