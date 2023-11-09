Глава Роспотребнадзора призвала привиться от гриппа до конца ноября
Заболеваемость гриппом растет с каждой неделей, однако вакцинироваться еще не поздно. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Несмотря на то, что в последние две недели выявляется все больше случаев гриппа, Попова рекомендовала сделать прививку до конца ноября.
Глава ведомства также объяснила, что волна заболеваемости в сентябре была связана не с гриппом, а вирусами парагриппа, риновирусами и другими сезонными респираторными вирусами.
Во время правительственного часа в Совете Федерации Попова заявила, что в России начинается вторая за осень, более высокая волна подъема заболеваемости коронавирусом. Недельная регистрация числа новых случаев за прошлую неделю составляет 35 000–36 000. И это в два раза больше, чем месяц назад. Причем почти треть (30%) заболевших коронавирусом приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург. Это, по словам Поповой, говорит о начале волны, которая «дальше будет распространяться по всей стране». Преобладающим вариантом коронавируса по-прежнему остается «омикрон».