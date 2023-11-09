Глава Роспотребнадзора призвала привиться от гриппа до конца ноября

Во время правительственного часа в Совете Федерации Попова заявила, что в России начинается вторая за осень, более высокая волна подъема заболеваемости коронавирусом. Недельная регистрация числа новых случаев за прошлую неделю составляет 35 000–36 000. И это в два раза больше, чем месяц назад. Причем почти треть (30%) заболевших коронавирусом приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург. Это, по словам Поповой, говорит о начале волны, которая «дальше будет распространяться по всей стране». Преобладающим вариантом коронавируса по-прежнему остается «омикрон».