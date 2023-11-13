«Росэнергоатом» сообщил об отключении от сети третьего энергоблока Курской АЭС

Причины отключения не уточняются. В «Росэнергоатоме» отметили, что после выполнения запланированных работ третий энергоблок снова будет подключен к сети. Сейчас нагрузку несут второй и четвертый энергоблоки «в соответствии с диспетчерским графиком». Первый энергоблок работает без генерации.