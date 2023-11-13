«Росэнергоатом» сообщил об отключении от сети третьего энергоблока Курской АЭС
Третий энергоблок Курской АЭС был отключен от сети действием автоматики. Об этом сообщает пресс-служба «Росэнергоатома».
Уточняется, что отключение произошло 13 ноября в 10:33 (время совпадает с московским). «Нарушений пределов условий безопасной эксплуатации не было», – подчеркнули в пресс-службе. Радиационный фон также соответствует «нормальной эксплуатации» энергоблоков и не превышает природных значений.
Причины отключения не уточняются. В «Росэнергоатоме» отметили, что после выполнения запланированных работ третий энергоблок снова будет подключен к сети. Сейчас нагрузку несут второй и четвертый энергоблоки «в соответствии с диспетчерским графиком». Первый энергоблок работает без генерации.
В конце октября Курская АЭС, которая находится в Курчатове, была атакована тремя украинскими беспилотниками. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в результате были «повреждены стены склада ядерных отходов».
В пресс-службе станции подчеркнули, что атака не повлияла на работу АЭС. Представитель госкорпорации «Росатом» тогда рассказал «Ведомостям», что украинский беспилотник попал в хранилище отработавшего ядерного топлива (ХОЯТ) Курской АЭС. По его словам, атака на ХОЯТ и ее последствия не классифицируются по международной шкале ядерных событий (INES) МАГАТЭ.