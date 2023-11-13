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Общество

Минсельхоз одобрил эксперимент с маркировкой кормов для животных в 2024 году

Ведомости

С 1 сентября 2024 г. в России могут начать маркировать корм для животных, ветеринарные препараты, а также растительное масло и консервы, Минсельхоз одобрил эксперимент. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

«Отметить отсутствие возражений Минсельхоза России к проведению экспериментов с последующим введением маркировки с 1 сентября 2024 г. по товарным группам "Ветеринарные препараты", "Корма для животных" (в потребительской упаковке), "Консервы" и «Растительные масла», – говорится в документе.

На совещании присутствовали глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, его заместитель Марина Афонина, заместитель руководителя аппарата правительства Алексей Уваров, а также другие представители аппарата.

В сентябре Минпромторг опубликовал проект постановления, согласно которому предлагается провести в России эксперимент по маркировке кормов для домашних животных с 1 декабря 2023 г. по 1 ноября 2023 г. До этого ведомство также предложило провести эксперимент по маркировке ветеринарных препаратов с 1 апреля 2024 г. по 28 февраля 2025 г.

Эксперимент по маркировке растительного масла хотели провести с 1 декабря 2023 г. по 31 августа 2024 г. Кроме того, в начале октября в пресс-службе Минпромторга сообщили о проработке вопроса о маркировке консервов из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов, грибов и ягод, рыбы с 1 декабря 2023 г.

Национальная система цифровой маркировки «Честный знак» действует в России с 2019 г. Сейчас обязательная маркировка распространяется на молочную продукцию, воду в упаковке, лекарства, табак, обувь, фотоаппараты, пиво, медицинские изделия и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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