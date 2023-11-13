Минсельхоз одобрил эксперимент с маркировкой кормов для животных в 2024 году
С 1 сентября 2024 г. в России могут начать маркировать корм для животных, ветеринарные препараты, а также растительное масло и консервы, Минсельхоз одобрил эксперимент. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.
«Отметить отсутствие возражений Минсельхоза России к проведению экспериментов с последующим введением маркировки с 1 сентября 2024 г. по товарным группам "Ветеринарные препараты", "Корма для животных" (в потребительской упаковке), "Консервы" и «Растительные масла», – говорится в документе.
На совещании присутствовали глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, его заместитель Марина Афонина, заместитель руководителя аппарата правительства Алексей Уваров, а также другие представители аппарата.
В сентябре Минпромторг опубликовал проект постановления, согласно которому предлагается провести в России эксперимент по маркировке кормов для домашних животных с 1 декабря 2023 г. по 1 ноября 2023 г. До этого ведомство также предложило провести эксперимент по маркировке ветеринарных препаратов с 1 апреля 2024 г. по 28 февраля 2025 г.
Эксперимент по маркировке растительного масла хотели провести с 1 декабря 2023 г. по 31 августа 2024 г. Кроме того, в начале октября в пресс-службе Минпромторга сообщили о проработке вопроса о маркировке консервов из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов, грибов и ягод, рыбы с 1 декабря 2023 г.
Национальная система цифровой маркировки «Честный знак» действует в России с 2019 г. Сейчас обязательная маркировка распространяется на молочную продукцию, воду в упаковке, лекарства, табак, обувь, фотоаппараты, пиво, медицинские изделия и др.