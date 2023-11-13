Минсельхоз одобрил эксперимент с маркировкой кормов для животных в 2024 году

В сентябре Минпромторг опубликовал проект постановления, согласно которому предлагается провести в России эксперимент по маркировке кормов для домашних животных с 1 декабря 2023 г. по 1 ноября 2023 г. До этого ведомство также предложило провести эксперимент по маркировке ветеринарных препаратов с 1 апреля 2024 г. по 28 февраля 2025 г.