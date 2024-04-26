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ТАСС: в деле Иванова могут появиться новые эпизоды и фигуранты

Ведомости

Следствие проверит причастность заместителя министра обороны Тимура Иванова к другим возможным противоправным деяниям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Уголовное дело может не ограничиться одним эпизодом получения взятки. В его деле могут появиться и новые фигуранты», – сказал собеседник.

Тимур Иванов был задержан вечером 23 апреля. На следующий день Басманный районный суд Москвы арестовал замминистра до 23 июня. По данным ТАСС, после этого министр обороны Сергей Шойгу приказом отстранил Иванова от должности. 

Иванову предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере). Адвокат рассказал «Ведомостям», что замминистра вменяется оказание помощи неким компаниям – подрядчикам Минобороны, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы ему принадлежащих. Сам Иванов вину не признает. Суд ранее арестовал еще двух фигурантов дела – Сергея Бородина и Александра Фомина.

ТАСС со ссылкой на источник утверждал, что денежный эквивалент взятки может составить более 1 млрд руб. По данным агентства, суд также арестовал недвижимость, активы и банковские счета Иванова и его семьи. «РИА Новости» писало, что обыски по делу Иванова идут по нескольким адресам. По данным РБК, они проходят в Ставропольском и Краснодарском краях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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