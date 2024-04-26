ТАСС: в деле Иванова могут появиться новые эпизоды и фигуранты

ТАСС со ссылкой на источник утверждал, что денежный эквивалент взятки может составить более 1 млрд руб. По данным агентства, суд также арестовал недвижимость, активы и банковские счета Иванова и его семьи. «РИА Новости» писало, что обыски по делу Иванова идут по нескольким адресам. По данным РБК, они проходят в Ставропольском и Краснодарском краях.