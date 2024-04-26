ТАСС: в деле Иванова могут появиться новые эпизоды и фигуранты
Следствие проверит причастность заместителя министра обороны Тимура Иванова к другим возможным противоправным деяниям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Уголовное дело может не ограничиться одним эпизодом получения взятки. В его деле могут появиться и новые фигуранты», – сказал собеседник.
Тимур Иванов был задержан вечером 23 апреля. На следующий день Басманный районный суд Москвы арестовал замминистра до 23 июня. По данным ТАСС, после этого министр обороны Сергей Шойгу приказом отстранил Иванова от должности.
Иванову предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере). Адвокат рассказал «Ведомостям», что замминистра вменяется оказание помощи неким компаниям – подрядчикам Минобороны, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы ему принадлежащих. Сам Иванов вину не признает. Суд ранее арестовал еще двух фигурантов дела – Сергея Бородина и Александра Фомина.
ТАСС со ссылкой на источник утверждал, что денежный эквивалент взятки может составить более 1 млрд руб. По данным агентства, суд также арестовал недвижимость, активы и банковские счета Иванова и его семьи. «РИА Новости» писало, что обыски по делу Иванова идут по нескольким адресам. По данным РБК, они проходят в Ставропольском и Краснодарском краях.