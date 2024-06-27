Стрелкова начали этапировать в колонию
Бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (настоящая фамилия – Гиркин) начали этапировать в колонию, сообщила его жена Мирослава Регинская.
«По информации, полученной от адвоката, сегодня утром Игоря Стрелкова этапировали в колонию. Информации о том, в какую колонию он был направлен, нет», – написала она в Telegram.
Адвокат Александр Молохов подтвердил «Ведомостям», что экс-министра обороны ДНР начали этапировать в колонию, в какую – неизвестно.
25 января Стрелкова приговорили к четырем годам лишения свободы. Кроме того, согласно приговору, ему будет в течение трех лет запрещено заниматься администрированием сайтов. В мае Первый апелляционный суд общей юрисдикции утвердил приговор Стрелкову.
Поводом для возбуждения дела по ч. 2 ст. 280 УК (публичные призывы к экстремистской деятельности в интернете) стали два поста в Telegram, которые касались довольствия военных и ситуации с Крымом.