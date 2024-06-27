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Стрелкова начали этапировать в колонию

Ведомости

Бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (настоящая фамилия – Гиркин) начали этапировать в колонию, сообщила его жена Мирослава Регинская.

«По информации, полученной от адвоката, сегодня утром Игоря Стрелкова этапировали в колонию. Информации о том, в какую колонию он был направлен, нет», – написала она в Telegram.

Адвокат Александр Молохов подтвердил «Ведомостям», что экс-министра обороны ДНР начали этапировать в колонию, в какую – неизвестно.

25 января Стрелкова приговорили к четырем годам лишения свободы. Кроме того, согласно приговору, ему будет в течение трех лет запрещено заниматься администрированием сайтов. В мае Первый апелляционный суд общей юрисдикции утвердил приговор Стрелкову.

Поводом для возбуждения дела по ч. 2 ст. 280 УК (публичные призывы к экстремистской деятельности в интернете) стали два поста в Telegram, которые касались довольствия военных и ситуации с Крымом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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