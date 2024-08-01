Сумма контрактов «Военторга» уменьшилась в 23 раза с 2023 года
В 2024 г. сумма контрактов, где АО «Военторг» выступает поставщиком, стала меньше в 23 раза по сравнению с прошлым годом и составила 94,7 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на данные сайта госзакупок.
В 2023 г. «Военторг» заключил контракты на 2,181 млрд руб.
1 августа стало известно о задержании руководителя «Военторга» и бенефициара подконтрольных организаций, их обвиняют в мошенничестве. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Следствие полагает, что в 2019 г. руководитель и сотрудники «Военторга» совместно с другими соучастниками вступили в сговор в Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае, Псковской области и др., заключив госконтракты на поставку «Армейских несессеров» на 625 млн руб.
Соучастники купили продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, бенефициаром которых был предприниматель из Северной Осетии, после чего реализовали ее Минобороны по завышенной цене. Стоимость товаров была увеличена на сумму более 400 млн руб., что принесло особо крупный ущерб военному ведомству.
Имя задержанного руководителя «Военторга» МВД не уточняет. По данным на сайте компании, речь идет о Владимире Павлове.
«РИА Новости» со ссылкой на источник сообщает, что имущество фигурантов дела «Военторга» о хищениях арестовано.