Сумма контрактов «Военторга» уменьшилась в 23 раза с 2023 года

1 августа стало известно о задержании руководителя «Военторга» и бенефициара подконтрольных организаций, их обвиняют в мошенничестве. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Следствие полагает, что в 2019 г. руководитель и сотрудники «Военторга» совместно с другими соучастниками вступили в сговор в Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае, Псковской области и др., заключив госконтракты на поставку «Армейских несессеров» на 625 млн руб.