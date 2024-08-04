В Сене не станут проводить турнир по плаванию на открытой воде

Он добавил, что в преддверии смешанной эстафеты плавательные тренировки 3 и 4 августа были отменены в связи с неудовлетворительным качеством воды в реке и усилившимся течением. Чтобы уменьшить фактор влияния встречного течения в середине Сены, спортсмены поплывут на эстафете так же, как на индивидуальных соревнованиях. В связи с этим схему движения при передаче эстафеты пришлось перенастроить.