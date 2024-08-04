В Сене не станут проводить турнир по плаванию на открытой воде
Соревнования по плаванию на открытой воде на Олимпийских играх в Париже не будут проводить в Сене. Об этом заявил арбитр соревнований по триатлону на Олимпийских играх 2024 г. Алексей Калинин.
«Все мы ждем решения, будут ли завтра соревнования эстафетных команд с плаванием или состоится перенос на 6 августа, когда старт состоится в любом случае в формате триатлона или дуатлона. По нашему мнению, соревнования по плаванию в открытой воде уже точно не будут проходить в Сене», – подчеркнул Калинин.
Он добавил, что в преддверии смешанной эстафеты плавательные тренировки 3 и 4 августа были отменены в связи с неудовлетворительным качеством воды в реке и усилившимся течением. Чтобы уменьшить фактор влияния встречного течения в середине Сены, спортсмены поплывут на эстафете так же, как на индивидуальных соревнованиях. В связи с этим схему движения при передаче эстафеты пришлось перенастроить.
28 и 29 июля в Париже из-за загрязнения Сены после дождей отменили тренировки по триатлону. Затем перенесли сами соревнования, которые должны были состояться 30 июля. Мужской и женский триатлон в итоге прошел 31 июля. После заплыва триатлонистки из Испании, Швеции и Нидерландов, как писали СМИ, пожаловались на неприемлемые условия соревнований.
Олимпийские игры проходят в столице Франции с 26 июля по 11 августа. До соревнований допущены 15 российских спортсменов, они выступают под нейтральным флагом. Триатлонистов среди них нет.