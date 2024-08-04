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В Сене не станут проводить турнир по плаванию на открытой воде

Ведомости

Соревнования по плаванию на открытой воде на Олимпийских играх в Париже не будут проводить в Сене. Об этом заявил арбитр соревнований по триатлону на Олимпийских играх 2024 г. Алексей Калинин.

«Все мы ждем решения, будут ли завтра соревнования эстафетных команд с плаванием или состоится перенос на 6 августа, когда старт состоится в любом случае в формате триатлона или дуатлона. По нашему мнению, соревнования по плаванию в открытой воде уже точно не будут проходить в Сене», – подчеркнул Калинин.

Он добавил, что в преддверии смешанной эстафеты плавательные тренировки 3 и 4 августа были отменены в связи с неудовлетворительным качеством воды в реке и усилившимся течением. Чтобы уменьшить фактор влияния встречного течения в середине Сены, спортсмены поплывут на эстафете так же, как на индивидуальных соревнованиях. В связи с этим схему движения при передаче эстафеты пришлось перенастроить.

28 и 29 июля в Париже из-за загрязнения Сены после дождей отменили тренировки по триатлону. Затем перенесли сами соревнования, которые должны были состояться 30 июля. Мужской и женский триатлон в итоге прошел 31 июля. После заплыва триатлонистки из Испании, Швеции и Нидерландов, как писали СМИ, пожаловались на неприемлемые условия соревнований.

Олимпийские игры проходят в столице Франции с 26 июля по 11 августа. До соревнований допущены 15 российских спортсменов, они выступают под нейтральным флагом. Триатлонистов среди них нет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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