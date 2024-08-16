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Певчих и Ярмыш включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Ведомости

Глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Мария Певчих и бывший пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш (обе признаны Минюстом РФ иностранными агентами) включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Их имена появились в соответствующем реестре на сайте ведомства.

«Певчих Мария Константиновна, 15.08.1987 г. р., г. Москва; Ярмыш Кира Александровна, 11.10.1989 г. р., г. Ростов-на-Дону», – указано в перечне. Обычно Росфинмониторинг также ставит знак «звездочки», если в отношении лица есть сведения о его причастности к терроризму. Возле фамилий Певчих и Ярмыш такого символа нет.

В указанный реестр включают не только уже осужденных граждан, но и подследственных (подозреваемых, обвиняемых лиц), то есть до вступления приговора суда в законную силу. Попадание в такой список накладывает финансовые ограничения на его участников – они не могут проводить финансовые операции на суммы свыше 10 000 руб. в месяц, получать пенсию, стипендию, пособия, а также вступать в наследство.

В конце января Басманный суд Москвы заочно арестовал четырех сотрудников ФБК. Кроме Певчих и Ярмыш заочный арест был избран в отношении признанных в РФ иноагентов – Анны Бирюковой и Дмитрия Низовцева, последний также был включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Певчих обвиняется в организации экстремистского сообщества, распространении заведомо ложных сведений об использовании ВС РФ, а также в вандализме. В декабре МВД России объявило ее в розыск. Ярмыш вменяется участие в экстремистском сообществе и распространение заведомо ложных сведений об использовании ВС РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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