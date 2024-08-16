Певчих и Ярмыш включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

В указанный реестр включают не только уже осужденных граждан, но и подследственных (подозреваемых, обвиняемых лиц), то есть до вступления приговора суда в законную силу. Попадание в такой список накладывает финансовые ограничения на его участников – они не могут проводить финансовые операции на суммы свыше 10 000 руб. в месяц, получать пенсию, стипендию, пособия, а также вступать в наследство.