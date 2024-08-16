Певчих и Ярмыш включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Мария Певчих и бывший пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш (обе признаны Минюстом РФ иностранными агентами) включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Их имена появились в соответствующем реестре на сайте ведомства.
«Певчих Мария Константиновна, 15.08.1987 г. р., г. Москва; Ярмыш Кира Александровна, 11.10.1989 г. р., г. Ростов-на-Дону», – указано в перечне. Обычно Росфинмониторинг также ставит знак «звездочки», если в отношении лица есть сведения о его причастности к терроризму. Возле фамилий Певчих и Ярмыш такого символа нет.
В указанный реестр включают не только уже осужденных граждан, но и подследственных (подозреваемых, обвиняемых лиц), то есть до вступления приговора суда в законную силу. Попадание в такой список накладывает финансовые ограничения на его участников – они не могут проводить финансовые операции на суммы свыше 10 000 руб. в месяц, получать пенсию, стипендию, пособия, а также вступать в наследство.
В конце января Басманный суд Москвы заочно арестовал четырех сотрудников ФБК. Кроме Певчих и Ярмыш заочный арест был избран в отношении признанных в РФ иноагентов – Анны Бирюковой и Дмитрия Низовцева, последний также был включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Певчих обвиняется в организации экстремистского сообщества, распространении заведомо ложных сведений об использовании ВС РФ, а также в вандализме. В декабре МВД России объявило ее в розыск. Ярмыш вменяется участие в экстремистском сообществе и распространение заведомо ложных сведений об использовании ВС РФ.