Основателя Little Big Прусикина оштрафовали на 60 000 рублей
Сосновоборский городской суд Ленинградской области оштрафовал на 60 000 руб. основателя и лидера группы Little Big Илью Прусикина (включен в реестр иноагентов в России) за отсутствие маркировки иноагента и непредоставление отчетов о деятельности. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы судов Санкт-Петербурга Татьяна Боровских.
«Суд признал Илью Прусикина виновным в совершении обоих административных правонарушений и за каждое назначил наказание в виде штрафа в размере 30 000 руб.», – уточнила она.
Прусикин признан виновным по ч.2 и ч.4 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Согласно протоколам о правонарушениях, Прусикин не передал в уполномоченный орган сведения, представление которых предусмотрено законодательством об иноагентах. Музыкант также распространил 27 января материал на видеохостинге YouTube, не указав маркировку иностранного агента.
Little Big была основана в 2013 г. в Санкт-Петербурге Прусикиным и режиссером Алиной Пязок. В 2020 г. группа должна была представлять Россию на «Евровидении» с песней Uno (конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса). Участники группы покинули Россию летом 2022 г. и отменили тур по российским городам.