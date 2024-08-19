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Основателя Little Big Прусикина оштрафовали на 60 000 рублей

Ведомости

Сосновоборский городской суд Ленинградской области оштрафовал на 60 000 руб. основателя и лидера группы Little Big Илью Прусикина (включен в реестр иноагентов в России) за отсутствие маркировки иноагента и непредоставление отчетов о деятельности. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы судов Санкт-Петербурга Татьяна Боровских.

«Суд признал Илью Прусикина виновным в совершении обоих административных правонарушений и за каждое назначил наказание в виде штрафа в размере 30 000 руб.», – уточнила она.

Прусикин признан виновным по ч.2 и ч.4 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Согласно протоколам о правонарушениях, Прусикин не передал в уполномоченный орган сведения, представление которых предусмотрено законодательством об иноагентах. Музыкант также распространил 27 января материал на видеохостинге YouTube, не указав маркировку иностранного агента.

27 января 2023 г. Минюст внес Прусикина в реестр иноагентов.

Little Big была основана в 2013 г. в Санкт-Петербурге Прусикиным и режиссером Алиной Пязок. В 2020 г. группа должна была представлять Россию на «Евровидении» с песней Uno (конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса). Участники группы покинули Россию летом 2022 г. и отменили тур по российским городам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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