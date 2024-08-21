ФСИН опровергла привилегии в СИЗО у Цеповяза из банды Цапков
Сообщения о том, что Вячеслав Цеповяз из банды Цапков более двух лет находился в ростовском следственном изоляторе и содержался в привилегированных условиях, является недостоверной. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), сославшись на результаты проверки управлением ФСИН по Ростовской области.
20 августа Telegram-канал Shot опубликовал пост о том, что Цеповяз якобы находился в течение двух лет в ростовском СИЗО №1 и был переведен оттуда в связи с начавшимися проверками после того, как в середине июня изолятор захватили заключенные. Из-за этого происшествия начальник ГУ ФСИН России по Ростовской области Дмитрий Безруких и его первый заместитель подали в отставку, а также был уволен врио начальника СИЗО №1 Романа Заболотнев. Кроме того, еще четыре сотрудника ГУ ФСИН России по Ростовской области были уволены после проверки, а 16 работников привлекли к дисциплинарной ответственности.
Shot утверждает, что до этих событий в камере Цеповяза в СИЗО № 1 якобы находился плазменный телевизор, ему доставлялась красная икра и разрешалось посещать баню чаще, чем положено арестантам. Но из-за повышенного внимания к изолятору после захвата его перевели в колонию, написал канал. Пресс-служба ФСИН заверила, что была проведена проверка и указанные сообщения не подтвердились.
«В связи с публикацией в сети интернет информации о том, что Вячеслав Цеповяз более двух лет находился в ростовском следственном изоляторе и содержался в привилегированных условиях, ГУ ФСИН России по Ростовской области проведена проверка достоверности указанных сведений. На основании этого сообщаем, что распространяемые данные не соответствуют действительности», – говорится в сообщении ФСИН.
В октябре 2019 г. «Комсомольская правда» уже публиковала фотографии, на которых Цеповяз жарит в колонии шашлыки, ест крабов и красную икру. СКР возбудил дело о превышении должностных полномочий против «неустановленных лиц из числа сотрудников» колонии. В марте 2020 г. СКР предоставил Цеповязу госзащиту, поскольку он проходил свидетелем по делу о «VIP-условиях» в колонии в Амурской области и дал изобличающие показания на руководство колонии, писал ТАСС со ссылкой на его адвоката Генриха Хачатурова.