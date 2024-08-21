ФСИН опровергла привилегии в СИЗО у Цеповяза из банды Цапков

20 августа Telegram-канал Shot опубликовал пост о том, что Цеповяз якобы находился в течение двух лет в ростовском СИЗО №1 и был переведен оттуда в связи с начавшимися проверками после того, как в середине июня изолятор захватили заключенные. Из-за этого происшествия начальник ГУ ФСИН России по Ростовской области Дмитрий Безруких и его первый заместитель подали в отставку, а также был уволен врио начальника СИЗО №1 Романа Заболотнев. Кроме того, еще четыре сотрудника ГУ ФСИН России по Ростовской области были уволены после проверки, а 16 работников привлекли к дисциплинарной ответственности.