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СКР предоставил госзащиту члену кущевской банды Вячеславу Цеповязу

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Следственный комитет России (СКР) предоставил госзащиту осужденному члену кущевской банды Вячеславу Цеповязу, проходящему свидетелем по делу о «VIP-условиях» в колонии в Амурской области, передает ТАСС со ссылкой на его адвоката Генриха Хачатурова.

Цеповяз дал изобличающие показания на руководство колонии. Он рассказал о переводах денег женой за обеспечение ему «вольготных условий отбывания наказания», пояснил адвокат. По его словам, теперь осужденного нельзя этапировать из колонии в Омске, где он сейчас отбывает наказание.

В октябре 2019 г. «Комсомольская правда» опубликовала фотографии, на которых Цеповяз жарит в колонии шашлыки, ест крабов и красную икру. СКР возбудил дело о превышении должностных полномочий против «неустановленных лиц из числа сотрудников» колонии. Следствие считает, что эти лица создавали привилегированные условия Цеповязу. Позже Генпрокуратура установила, что должностные лица колонии также принимали в дар материально-технические ценности, заключали договоры найма с родственниками осужденных. Благодаря этому осужденные могли общаться с родственниками. Такие встречи не оформлялись как свидания и не фиксировались в личных делах осужденных.

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