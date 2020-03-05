СКР предоставил госзащиту члену кущевской банды Вячеславу Цеповязу

В октябре 2019 г. «Комсомольская правда» опубликовала фотографии, на которых Цеповяз жарит в колонии шашлыки, ест крабов и красную икру. СКР возбудил дело о превышении должностных полномочий против «неустановленных лиц из числа сотрудников» колонии. Следствие считает, что эти лица создавали привилегированные условия Цеповязу. Позже Генпрокуратура установила, что должностные лица колонии также принимали в дар материально-технические ценности, заключали договоры найма с родственниками осужденных. Благодаря этому осужденные могли общаться с родственниками. Такие встречи не оформлялись как свидания и не фиксировались в личных делах осужденных.