В Южной Каролине впервые за 13 лет казнили осужденного за убийство

Оуэнс совершил преступление, когда ему было 19 лет. 1 ноября 1997 г. во время ограбления магазина в Гринвилле, пишет CNN, он застрелил продавца Ирен Грейвс. Мужчину приговорили к смертной казни два года спустя после того, как его признали виновным в убийстве, вооруженном ограблении и преступном сговоре, сообщили в департаменте исправительных учреждений.