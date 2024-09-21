В Южной Каролине впервые за 13 лет казнили осужденного за убийство
В Южной Каролине приговоренный к смертной казни Фредди Оуэнс, осужденный в 1999 г. за убийство женщины, умер при помощи инъекции. Казнь заключенного стала первой в штате за последние 13 лет, передает CNN.
Оуэнс совершил преступление, когда ему было 19 лет. 1 ноября 1997 г. во время ограбления магазина в Гринвилле, пишет CNN, он застрелил продавца Ирен Грейвс. Мужчину приговорили к смертной казни два года спустя после того, как его признали виновным в убийстве, вооруженном ограблении и преступном сговоре, сообщили в департаменте исправительных учреждений.
46-летний Оуэнс скончался от смертельной инъекции 20 сентября в 18:55. По данным CNN, верховный суд Южной Каролины до этого отказался остановить казнь, а губернатор Генри Макмастер решил не предоставлять осужденному запрошенное помилование.
Смерть Оуэнса в результате инъекции стала первой в штате за последние 13 лет после восстановления необходимых для выполнения процедуры поставок, отмечает CNN. Мужчину казнили с помощью препарата пентобарбитала – по данным телеканала, это седативное средство обычно используется при эвтаназии домашних животных. Один из адвокатов Оуэнса назвал его смерть трагедией и заявил, что тот не несет ответственности за убийство Грейвс.