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В Южной Каролине впервые за 13 лет казнили осужденного за убийство

Ведомости

В Южной Каролине приговоренный к смертной казни Фредди Оуэнс, осужденный в 1999 г. за убийство женщины, умер при помощи инъекции. Казнь заключенного стала первой в штате за последние 13 лет, передает CNN.

Оуэнс совершил преступление, когда ему было 19 лет. 1 ноября 1997 г. во время ограбления магазина в Гринвилле, пишет CNN, он застрелил продавца Ирен Грейвс. Мужчину приговорили к смертной казни два года спустя после того, как его признали виновным в убийстве, вооруженном ограблении и преступном сговоре, сообщили в департаменте исправительных учреждений.

46-летний Оуэнс скончался от смертельной инъекции 20 сентября в 18:55. По данным CNN, верховный суд Южной Каролины до этого отказался остановить казнь, а губернатор Генри Макмастер решил не предоставлять осужденному запрошенное помилование.

Смерть Оуэнса в результате инъекции стала первой в штате за последние 13 лет после восстановления необходимых для выполнения процедуры поставок, отмечает CNN. Мужчину казнили с помощью препарата пентобарбитала – по данным телеканала, это седативное средство обычно используется при эвтаназии домашних животных. Один из адвокатов Оуэнса назвал его смерть трагедией и заявил, что тот не несет ответственности за убийство Грейвс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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