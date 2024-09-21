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На юге Казахстана заключенные колонии устроили бунт

В бунте участвовало около 400 заключенных
Ведомости

Часть заключенных колонии в Туркестанской области выразили неповиновение в связи с несогласием с режимом содержания, они подожгли электрический трансформатор, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) региона.

Во время бунта вечером 20 сентября незначительно пострадали двое военнослужащих национальной гвардии и один сотрудник учреждения, сообщили в пресс-службе. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 428 Уголовного кодекса (организация группового неповиновения законным требованиям администрации учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества).

По данным источника Orda.kz, бунт произошел после проверки на наркотики, после которой нескольких человек поместили в карцер. По данным издания, в бунте участвовало около 400 заключенных, а всего в колонии наказание отбывают более 700 человек.

В учреждении после произошедшего находятся председатель комитета, руководство, личный состав местного ДУИС и нацгвардии, а также надзорные органы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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