На юге Казахстана заключенные колонии устроили бунт

На юге Казахстана заключенные колонии устроили бунтВ бунте участвовало около 400 заключенных
Часть заключенных колонии в Туркестанской области выразили неповиновение в связи с несогласием с режимом содержания, они подожгли электрический трансформатор, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) региона.
Во время бунта вечером 20 сентября незначительно пострадали двое военнослужащих национальной гвардии и один сотрудник учреждения, сообщили в пресс-службе. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 428 Уголовного кодекса (организация группового неповиновения законным требованиям администрации учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества).
По данным источника Orda.kz, бунт произошел после проверки на наркотики, после которой нескольких человек поместили в карцер. По данным издания, в бунте участвовало около 400 заключенных, а всего в колонии наказание отбывают более 700 человек.
В учреждении после произошедшего находятся председатель комитета, руководство, личный состав местного ДУИС и нацгвардии, а также надзорные органы.