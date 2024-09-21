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МЧС обследует затопленную атомную подлодку К-27

Ведомости

Водолазы МЧС России обследуют атомную подводную лодку (АПЛ) К-27, затопленную в Карском море 43 года назад в Карском море. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Подлодка представляет собой наиболее радиационно опасный объект среди прочих затопленных объектов в российской Арктике. За месяц специалистам предстоит выполнять работы при низких температурах воздуха и воды», – говорится в сообщении.

Обследование пройдет в сентябре. Кроме того, планируется обследование и разминирование и других подводных объектов. По словам министра МЧС Александра Куренкова, за пять лет водолазы службы подняли со дна акваторий 126 000 взрывоопасных предметов.

Советская атомная подводная лодка К-27 была затоплена в Карском море у архипелага Новая Земля в заливе Степового 10 сентября 1981 г. на глубине 75 м.. Это произошло после аварии в мае 1968 г., в результате которой погибли девять человек.

Атомная подлодка была исключена из состава ВМФ СССР в феврале 1979 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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