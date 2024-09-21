МЧС обследует затопленную атомную подлодку К-27
Водолазы МЧС России обследуют атомную подводную лодку (АПЛ) К-27, затопленную в Карском море 43 года назад в Карском море. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
«Подлодка представляет собой наиболее радиационно опасный объект среди прочих затопленных объектов в российской Арктике. За месяц специалистам предстоит выполнять работы при низких температурах воздуха и воды», – говорится в сообщении.
Обследование пройдет в сентябре. Кроме того, планируется обследование и разминирование и других подводных объектов. По словам министра МЧС Александра Куренкова, за пять лет водолазы службы подняли со дна акваторий 126 000 взрывоопасных предметов.
Советская атомная подводная лодка К-27 была затоплена в Карском море у архипелага Новая Земля в заливе Степового 10 сентября 1981 г. на глубине 75 м.. Это произошло после аварии в мае 1968 г., в результате которой погибли девять человек.
Атомная подлодка была исключена из состава ВМФ СССР в феврале 1979 г.