Умер оперный певец Владислав Верестников
Народный артист России, оперный певец Владислав Верестников умер в возрасте 77 лет, сообщили в Государственном академическом Большом театре (ГАБТ) России, пишет ТАСС.
Верестников родился 4 января 1947 г. в Харькове. Окончил Харьковский институт радиоэлектроники, а в 1976 г. завершил обучение на вокальном отделении Харьковского института искусств. С 1975 по 1977 г. работал в Харьковском театре оперы и балета.
Верестников пришел в Большой театр в возрасте 30 лет – в 1977 г. он был принят в стажерскую группу. В основную труппу был переведен в 1978 г., где проработал до 2006 г. После этого Верестникова пригласили в Центр оперного пения Галины Вишневской для работы преподавателем.
За время службы в Большом театре Верестников исполнил более 30 партий в операх русских и зарубежных композиторов.