Умер оперный певец Владислав Верестников

Верестников пришел в Большой театр в возрасте 30 лет – в 1977 г. он был принят в стажерскую группу. В основную труппу был переведен в 1978 г., где проработал до 2006 г. После этого Верестникова пригласили в Центр оперного пения Галины Вишневской для работы преподавателем.