В Курской области погиб начальник пиротехнического отдела центра «Лидер» МЧС
21 сентября в Курской области при исполнении служебных обязанностей погиб начальник пиротехнического отдела ФГКУ «Центр по проведению спасательных операций особого риска "Лидер"» МЧС России Вячеслав Цоффка. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.
В ходе своей карьеры Цоффка регулярно участвовал в гуманитарном разминировании, обнаружил и обезвредил более 10 000 взрывоопасных предметов. За свою службу Цоффка был удостоен ордена Мужества и других государственных наград.