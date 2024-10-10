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Ураган «Милтон» ослабел до второй категории

Ведомости

Мощность урагана «Милтон» снизилась сначала с пятой до третьей категории, а затем и до второй. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC).

На момент обрушения на западное побережье США его максимальная скорость составляла около 120 миль в час (195 км/ч), но циклон ослабел по мере продвижения вглубь страны. По состоянию на 23:00 по местному времени (06:00 мск 10 октября) его скорость была около 105 миль в час (165 км/ч).

По данным NHC, во Флориде наблюдается ураганный ветер, сильные дожди и высокие волны. До утра четверга в центральной и восточной части Флориды возможны торнадо. CNN пишет, что несколько человек погибли из-за торнадо в округе штата Сент-Люси.

По оценке аналитиков, «Милтон» может привести к убыткам мировой страховой отрасли в размере до $100 млрд, вызвав резкий рост цен на перестрахование в 2025 г. Убытки от урагана аналитики сопоставляют с циклоном «Катрина», который прошел в 2005 г. Вторые по величине потери были нанесены ураганом «Иан», который обрушился на Флориду в 2022 г. и привел к убыткам в размере $60 млрд.

До этого ураган «Хелен» обрушился на Флориду в ночь на 29 сентября. В результате погибло более 230 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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