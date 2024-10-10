Ураган «Милтон» ослабел до второй категории

По оценке аналитиков, «Милтон» может привести к убыткам мировой страховой отрасли в размере до $100 млрд, вызвав резкий рост цен на перестрахование в 2025 г. Убытки от урагана аналитики сопоставляют с циклоном «Катрина», который прошел в 2005 г. Вторые по величине потери были нанесены ураганом «Иан», который обрушился на Флориду в 2022 г. и привел к убыткам в размере $60 млрд.