Ураган «Милтон» ослабел до второй категории
Мощность урагана «Милтон» снизилась сначала с пятой до третьей категории, а затем и до второй. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC).
На момент обрушения на западное побережье США его максимальная скорость составляла около 120 миль в час (195 км/ч), но циклон ослабел по мере продвижения вглубь страны. По состоянию на 23:00 по местному времени (06:00 мск 10 октября) его скорость была около 105 миль в час (165 км/ч).
По оценке аналитиков, «Милтон» может привести к убыткам мировой страховой отрасли в размере до $100 млрд, вызвав резкий рост цен на перестрахование в 2025 г. Убытки от урагана аналитики сопоставляют с циклоном «Катрина», который прошел в 2005 г. Вторые по величине потери были нанесены ураганом «Иан», который обрушился на Флориду в 2022 г. и привел к убыткам в размере $60 млрд.
До этого ураган «Хелен» обрушился на Флориду в ночь на 29 сентября. В результате погибло более 230 человек.