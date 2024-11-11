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Молодые семьи бойцов спецоперации получат приоритетное право на жилищные выплаты

Ведомости

Молодые семьи участников специальной военной операции получат первоочередное право на выплаты для покупки или строительства жилья. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Соответствующие поправки внесены в государственную программу обеспечения граждан доступным и комфортным жильем.

«Теперь у молодых участников специальной военной операции, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, будет первоочередное право на получение денежной выплаты на приобретение квартиры или собственного дома. Ее размер составит около трети от стоимости недвижимости», – сказал премьер-министр.

По словам Мишустина, помимо прочего, средства можно будет направить на первоначальный взнос или погашение ипотеки.

На такие социальные выплаты смогут рассчитывать семьи, в которых каждому из супругов еще не исполнилось 35 лет. Для этого им не обязательно иметь детей. Господдержку также сможет получить одинокий родитель до 35 лет, который воспитывает одного или нескольких детей. Главным условием для получения льготы является нуждаемость семьи в улучшении жилищных условий.

В конце июля президент России Владимир Путин подписал федеральный указ о единовременной выплате по 400 000 руб. военным, которые до конца 2024 г. подпишут контракт для прохождения службы в зоне спецоперации. При этом глава государства рекомендовал регионам единовременно выплачивать за заключение контракта не менее 400 000 руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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