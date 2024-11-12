Полиция Италии изъяла более 2100 поддельных произведений искусства

Транснациональная операция началась в марте прошлого года. Расследование инициировала прокуратура Пизы после того, как в коллекции неназванного бизнесмена нашли порядка 200 подделок. Подделанные произведения искусства были обнаружены в мастерских в Италии, Испании, Франции и Бельгии. При их продаже подозреваемые могли бы получить свыше 200 млн евро. В рамках дела под следствием находятся 38 фигурантов.