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Полиция Италии изъяла более 2100 поддельных произведений искусства

Ведомости

Итальянская полиция раскрыла сеть фальсификаторов произведений искусства. В рамках дела правоохранители конфисковали более 2100 поддельных предметов современного искусства. Об этом сообщается на сайте полиции Пизы.

Транснациональная операция началась в марте прошлого года. Расследование инициировала прокуратура Пизы после того, как в коллекции неназванного бизнесмена нашли порядка 200 подделок. Подделанные произведения искусства были обнаружены в мастерских в Италии, Испании, Франции и Бельгии. При их продаже подозреваемые могли бы получить свыше 200 млн евро. В рамках дела под следствием находятся 38 фигурантов.

Полиция изъяла поддельные работы Клода Моне, Винсента ван Гога, Пабло Пикассо, Сальвадора Дали, Марка Шагала, Энди Уорхола, Бэнкси и других известных художников.

18 октября сотрудники итальянских правоохранительных органов передали МВД России похищенную в 1995 г. виолончель XVII века работы итальянского мастера Джованни Батиста Роджери. Инструмент принадлежит Российскому национальному музею музыки. Он был похищен в 1995 г. у музыканта, которому передавался во временное пользование. Виолончель перевезли в Италию и поместили на временное хранение в отделе полиции Флоренции, а после экспертной оценки – отправили в Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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