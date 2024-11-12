Полиция Италии изъяла более 2100 поддельных произведений искусства
Итальянская полиция раскрыла сеть фальсификаторов произведений искусства. В рамках дела правоохранители конфисковали более 2100 поддельных предметов современного искусства. Об этом сообщается на сайте полиции Пизы.
Транснациональная операция началась в марте прошлого года. Расследование инициировала прокуратура Пизы после того, как в коллекции неназванного бизнесмена нашли порядка 200 подделок. Подделанные произведения искусства были обнаружены в мастерских в Италии, Испании, Франции и Бельгии. При их продаже подозреваемые могли бы получить свыше 200 млн евро. В рамках дела под следствием находятся 38 фигурантов.
Полиция изъяла поддельные работы Клода Моне, Винсента ван Гога, Пабло Пикассо, Сальвадора Дали, Марка Шагала, Энди Уорхола, Бэнкси и других известных художников.
18 октября сотрудники итальянских правоохранительных органов передали МВД России похищенную в 1995 г. виолончель XVII века работы итальянского мастера Джованни Батиста Роджери. Инструмент принадлежит Российскому национальному музею музыки. Он был похищен в 1995 г. у музыканта, которому передавался во временное пользование. Виолончель перевезли в Италию и поместили на временное хранение в отделе полиции Флоренции, а после экспертной оценки – отправили в Россию.