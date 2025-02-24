Детские пособия больше не будут считать доходом при оценке нуждаемости семьи
Суммы детских пособий больше не будут учитывать как доход, что облегчит получение государственной поддержки для малоимущих семей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.
«Другими словами, эту сумму не станут включать при расчете их среднедушевого дохода при оформлении такой поддержки», – пояснил глава правительства Михаил Мишустин.
По его словам, это позволит ежегодно дополнительно заключать в среднем около 118 000 соцконтрактов.
Также правительство внесло еще одно важное изменение. Теперь многодетные семьи и участники специальной военной операции, а также их родственники получат приоритет в получении государственной помощи через соцконтракты.
Социальный контракт представляет собой специальное соглашение между органами социальной защиты и гражданами с низкими доходами. С его помощью люди могут пройти переобучение и повысить свою квалификацию для поиска новой работы, открыть собственное дело, а также получить средства на развитие личного подсобного хозяйства или приобрести необходимую одежду, обувь и школьные принадлежности для детей.
29 декабря 2024 г. правительство РФ существенно расширило перечень доходов, которые не будут учитываться при оценке нуждаемости граждан, обращающихся за бесплатными соцуслугами. Так, теперь не учитываются средства, полученные в виде материнского капитала или в рамках соцконтракта, а также целевые субсидии, налоговые вычеты, компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации, выплаты по уходу, которые назначаются неработающим гражданам.
Также изменился и состав семьи при расчете среднедушевого дохода. Теперь учитываются только заявитель, его супруг или супруга, их несовершеннолетние дети и дети до 23 лет, которые обучаются на очной форме обучения. Другие родственники, проживающие вместе с получателем социальных услуг, не учитываются при расчете.