Детские пособия больше не будут считать доходом при оценке нуждаемости семьи

Социальный контракт представляет собой специальное соглашение между органами социальной защиты и гражданами с низкими доходами. С его помощью люди могут пройти переобучение и повысить свою квалификацию для поиска новой работы, открыть собственное дело, а также получить средства на развитие личного подсобного хозяйства или приобрести необходимую одежду, обувь и школьные принадлежности для детей.