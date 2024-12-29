Правительство расширило доступность бесплатных социальных услуг для россиян

В ноябре премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым молодые семьи участников спецоперации в первоочередном порядке получат социальные выплаты на покупку или строительство жилья. На такие социальные выплаты смогут рассчитывать семьи, в которых каждому из супругов еще не исполнилось 35 лет, им не обязательно иметь детей. Господдержку также сможет получить одинокий родитель до 35 лет, который воспитывает одного или нескольких детей. Главным условием для получения льготы является нуждаемость семьи в улучшении жилищных условий.