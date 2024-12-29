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Правительство расширило доступность бесплатных социальных услуг для россиян

Ведомости

Правительство России существенно расширило перечень доходов, которые не будут учитываться при оценке нуждаемости граждан, обращающихся за бесплатными социальными услугами, сообщает Минтруд.

Так, из оценки доходов теперь будут исключаться средства маткапитала и на заключение соцконтракта, целевые субсидии, налоговые вычеты, компенсации за самостоятельно приобретенные ТСР, выплаты по уходу, которые назначаются неработающим гражданам. Также изменен состав семьи при расчете ее среднедушевого дохода – учитываться будут только заявитель, его супруг или супруга, их несовершеннолетние дети и обучающиеся очно дети до 23 лет. Другие родственники, совместно проживающие с получателем социальных услуг, исключаются из расчета.

В ноябре премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым молодые семьи участников спецоперации в первоочередном порядке получат социальные выплаты на покупку или строительство жилья. На такие социальные выплаты смогут рассчитывать семьи, в которых каждому из супругов еще не исполнилось 35 лет, им не обязательно иметь детей. Господдержку также сможет получить одинокий родитель до 35 лет, который воспитывает одного или нескольких детей. Главным условием для получения льготы является нуждаемость семьи в улучшении жилищных условий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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