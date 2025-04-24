Росавиация ограничила работу аэропортов в Казани и Ульяновске

В 1:00 мск ограничения на полеты вводились в аэропорту «Жуковский», а в 00:45 мск – в Калуге («Грабцево»). В обоих аэропортах мера была отменена в 02:39. На запасной аэродром ушел один самолет, летевший в «Жуковский».