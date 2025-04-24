Росавиация ограничила работу аэропортов в Казани и Ульяновске
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов установлены в аэропортах Казани и Ульяновска («Баратаевка»). Об этом сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
В воздушной гавани Казани мера была введена с 04:45 мск, в аэропорту Ульяновска – с 3:20 мск. Ограничения установлены для обеспечения безопасности полетов самолетов.
Минобороны РФ сообщало, что с 20:00 до 21:00 мск 23 апреля дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Три из них были ликвидированы над акваторией Черного моря, еще один – над Курской областью.