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Росавиация ограничила работу аэропортов в Казани и Ульяновске

Ведомости

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов установлены в аэропортах Казани и Ульяновска («Баратаевка»). Об этом сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

В воздушной гавани Казани мера была введена с 04:45 мск, в аэропорту Ульяновска – с 3:20 мск. Ограничения установлены для обеспечения безопасности полетов самолетов.

До этого, с 2:50 мск, Росавиация ввела аналогичную меру в аэропорту Нижнего Новгорода («Стригино»).

В 1:00 мск ограничения на полеты вводились в аэропорту «Жуковский», а в 00:45 мск – в Калуге («Грабцево»). В обоих аэропортах мера была отменена в 02:39. На запасной аэродром ушел один самолет, летевший в «Жуковский».

Минобороны РФ сообщало, что с 20:00 до 21:00 мск 23 апреля дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Три из них были ликвидированы над акваторией Черного моря, еще один – над Курской областью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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