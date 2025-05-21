Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Бастрыкин: с начала конфликта ВСУ атаковали 43 региона России

Ведомости

Российская сторона зафиксировала обстрелы 43 регионов РФ со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала конфликта. Об этом заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, пишет «РИА Новости».

Всего было отмечено почти 8000 фактов обстрелов, атак приграничных и тыловых российских территорий.

19 мая председатель СК заявил, что ведомство возбудило свыше 3000 уголовных дел по факту атак ВСУ в российских регионах. Он говорил, что больше всего обстрелов зафиксировано в Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областях, Краснодарском крае, а также в Крыму и Севастополе.

Тогда Бастрыкин также сообщил, что в результате атак погиб 621 мирный житель. Кроме того, не менее 3217 человек получили ранения различной степени тяжести, включая 249 несовершеннолетних.

ВСУ совершают атаки на российские регионы с начала российско-украинского конфликта в феврале 2022 г. Больше всего атакам подвергаются приграничные регионы – Белгородская, Брянская, Курская, Ростовская области и др.

Нападения беспилотников Украины совершались и на столичный район. Днем 21 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) России отразили атаку трех украинских беспилотников на Москву.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных