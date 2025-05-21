Бастрыкин: с начала конфликта ВСУ атаковали 43 региона России

19 мая председатель СК заявил, что ведомство возбудило свыше 3000 уголовных дел по факту атак ВСУ в российских регионах. Он говорил, что больше всего обстрелов зафиксировано в Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областях, Краснодарском крае, а также в Крыму и Севастополе.