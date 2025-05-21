Бастрыкин: с начала конфликта ВСУ атаковали 43 региона России
Российская сторона зафиксировала обстрелы 43 регионов РФ со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала конфликта. Об этом заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, пишет «РИА Новости».
Всего было отмечено почти 8000 фактов обстрелов, атак приграничных и тыловых российских территорий.
19 мая председатель СК заявил, что ведомство возбудило свыше 3000 уголовных дел по факту атак ВСУ в российских регионах. Он говорил, что больше всего обстрелов зафиксировано в Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областях, Краснодарском крае, а также в Крыму и Севастополе.
Тогда Бастрыкин также сообщил, что в результате атак погиб 621 мирный житель. Кроме того, не менее 3217 человек получили ранения различной степени тяжести, включая 249 несовершеннолетних.
ВСУ совершают атаки на российские регионы с начала российско-украинского конфликта в феврале 2022 г. Больше всего атакам подвергаются приграничные регионы – Белгородская, Брянская, Курская, Ростовская области и др.
Нападения беспилотников Украины совершались и на столичный район. Днем 21 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) России отразили атаку трех украинских беспилотников на Москву.